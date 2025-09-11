Külföldön is bevethető lesz a TEK és titkos információgyűjtést is folytathat

információ;Terrorelhárítási Központ;

Mindezt Pintér Sándor engedélyével teheti meg.

Az ukrajnai háborúra hivatkozva a jövőben külföldön is végrehajthat akciókat a Terrorelhárítási Központ – derül ki a Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent rendeletből.

Az indokolás szerint az ukrán konfliktushoz kapcsolódó bűnözés növekedése folyamatos biztonsági kockázatot jelent, amely magában foglalja a terrorfenyegetettséget is, ezért kormányzati beavatkozás szükséges. A szabályozás alapján a TEK saját hatáskörben, illetve az illetékes nemzetbiztonsági szolgálattal együttműködve is megszerezheti azokat a külföldi eredetű információkat, amelyek feladatai ellátásához szükségesek. Ehhez Pintér Sándor belügyminiszter engedélye kell.

A rendelet lehetőséget ad arra is, hogy a végrehajtás módját a TEK megállapodásban rögzítse a nemzetbiztonsági szolgálattal.

További rendelkezés, hogy a szervezet – szintén belügyminiszteri jóváhagyással – speciális képességeivel külföldön is elláthat Magyarország biztonsági és bűnüldözési érdekeinek érvényesítését szolgáló tevékenységet. Bizonyos, nem részletezett esetekben mindehhez a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter egyetértése is szükséges.

A rendelet péntektől hatályos.