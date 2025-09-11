Karácsony Gergely kiállt a Fidesz által támadott gyermekvédelmi szakember mellett

gyermekvédelem;Karácsony Gergely;kiállás;

2025-09-11 21:33:00 CEST

Kuslits Gábor többek közt arról beszélt, hogy a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója magas rangú politikusoknak szállított kiskorú gyerekeket.

Kiállt a gyermekvédelmi rendszer hiányosságaira a nyilvánosság előtt rámutató szakember mellett Budapest főpolgármestere.

Az ügy előzménye, hogy a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi vezetője a Válasz Online-nak adott interjúban többek között arról beszélt, hogy a Budapesti Javítóintézet letartóztatott igazgatója - amennyiben igazak a pletykák kézben tartja az egész kormányt. Kuslits Gábor szerint a gyermekvédelmi szakmában két magas rangú politikust emlegetnek - az egyiküknek állítólag kiskorú fiúkat vittek, a másiknak pedig lányokat. Úgy tudja, Juhász Péter Pál irodájában orgiákat tartottak, és egy, a Szőlő utcai gyermekotthon közelében bérelt házban is hasonló célokra használták az ingatlant. Azt is hozzátette: az igazgató szerinte csak akkor fog beszélni, ha életveszélyben érzi magát.

Karácsony Gergely kiemelte, Budapest büszke arra, hogy egy ilyen elismert szakember a városnak dolgozik. Úgy fogalmazott, az ország jobban járna, ha Kuslits Gábor nem kényszerült volna távozni, és továbbra is a gyermekvédelmi hatóság keretei között folytathatná munkáját. Szerinte az állami szerv ma úgy működik, hogy ha egy szakember kritikát fogalmaz meg, nem a problémát vizsgálják ki, hanem hadjáratot indítanak ellene, amelyhez a kormány is csatlakozik.

Ezért tartja fontosnak, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei munkatársai kiálltak Kuslits Gábor mellett, amihez a főpolgármester is csatlakozott.

Juhász Péter Pált, a javítóintézet igazgatóját és élettársát, aki helyettes rendvédelmi vezetőként dolgozott, emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének gyanúja miatt hónapokkal ezelőtt letartóztatták. A hatóságok szerint a páros több mint tíz éve pártfogásába vett egy gyermekotthonban nevelkedett lányt, akivel a nagykorúság elérése után is fennmaradt a függőségi viszony. Egy másik fiatal nővel hasonló kapcsolatot alakítottak ki. A gyanú szerint a javítóintézetben munkát biztosítottak nekik, de a nyilvántartott órák nagy részét nem ott dolgozták le. Ehelyett prostituáltként futtatták őket, internetes szexoldalakon hirdették, a találkozókat az igazgató élettársa szervezte, a bevételek felett pedig a férfi rendelkezett. A gyanú szerint Juhász Péter Pál intézményi pozícióját használta fel az illegális tevékenység leplezésére, amelyet ő irányított a háttérből.