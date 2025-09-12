Pénteken Abu-Dzabiban tárgyal Orbán Viktor

Orbán Viktor;Egyesült Arab Emírségek;Abu-Dzabi;

2025-09-12 07:17:00 CEST

A kormányfő megbeszélést folytat Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával.

Orbán Viktor miniszterelnök munkalátogatásra érkezett Abu-Dzabiba – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály csütörtök este az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a kormányfő pénteken tárgyalást folytat Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával. További részletek nem derültek ki a közlésből.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még hétfőn többek között arról beszélt, Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek további területekre, az űriparra, a védelmi és a távközlési iparra is kiterjeszti a már eddig is sikeres együttműködését. A tárcavezető az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterével, Táni bin Ahmed al-Zejudival tárgyalt, majd a közösen megtartott sajtóértekezleten arról számolt be, hogy áttekintették a két ország között nemrégiben aláírt tizenkét gazdasági megállapodás végrehajtását is.