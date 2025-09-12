Napokig leállások lesznek az OTP-nél

OTP Bank;leállás;

A fejlesztés egyes esetekben más bankok ügyfeleit is érintheti.

Az OTP Bank módosította a korábban kiadott figyelmeztetését a közelgő leállásokról: mint azt az ATV elsőként észrevette, az eddig bejelentett rendszerfejlesztések mellett a bank további dátumokat közölt, így szeptember második felében összesen 5 napon várható leállás és karbantartás. Ráadásul az ötből négy egymást követő napon lesznek a leállások.

Az OTP tájékoztatása szerint szeptember 19-én 20 órától 24 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

az aktuális hitelszámlaegyenlegek az internetbankban és a mobilbankban,

nem lesz lehetőség a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére.

Szeptember 20-án 20 órától 21 óráig a következő hiteltermékek online igénylésére nem lesz lehetőség:

személyi kölcsön,

hitelkártya,

folyószámlahitel,

online áruhitel.

Szeptember 20-án 22 órától szeptember 21-én hajnali 1:30-ig az OTP Bank telefonos ügyfélszolgálatán, valamint az internetbankon és a mobilbankon nyújtott szolgáltatások, illetve az OTPdirekt által nyújtott szolgáltatások csak részlegesen lesznek elérhetőek.

Szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

számlatörténet,

bankon kívüli deviza utalás,

egyedi számlakedvezmények lekérdezése,

folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,

gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

Szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

OTPdirekt,

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),

a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,

az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer.

Szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4-ig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer, valamint