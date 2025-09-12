OTP Bank;leállás;

Napokig leállások lesznek az OTP-nél

A fejlesztés egyes esetekben más bankok ügyfeleit is érintheti.

Az OTP Bank módosította a korábban kiadott figyelmeztetését a közelgő leállásokról: mint azt az ATV elsőként észrevette, az eddig bejelentett rendszerfejlesztések mellett a bank további dátumokat közölt, így szeptember második felében összesen 5 napon várható leállás és karbantartás. Ráadásul az ötből négy egymást követő napon lesznek a leállások.

Az OTP tájékoztatása szerint szeptember 19-én 20 órától 24 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • az aktuális hitelszámlaegyenlegek az internetbankban és a mobilbankban,

  • nem lesz lehetőség a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére.

Szeptember 20-án 20 órától 21 óráig a következő hiteltermékek online igénylésére nem lesz lehetőség:

  • személyi kölcsön,

  • hitelkártya,

  • folyószámlahitel,

  • online áruhitel.

Szeptember 20-án 22 órától szeptember 21-én hajnali 1:30-ig az OTP Bank telefonos ügyfélszolgálatán, valamint az internetbankon és a mobilbankon nyújtott szolgáltatások, illetve az OTPdirekt által nyújtott szolgáltatások csak részlegesen lesznek elérhetőek.

Szeptember 21-én 0 órától 16 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

  • számlatörténet,

  • bankon kívüli deviza utalás,

  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése,

  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,

  • gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

Szeptember 22-én 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem, vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,

  • OTPdirekt,

  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),

  • a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,

  • az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,

  • eBIZ szolgáltatás,

  • Electra alkalmazás,

  • SmartBróker alkalmazás,

  • Vámpénztári rendszer.

Szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4-ig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,

  • eBIZ szolgáltatás,

  • Electra alkalmazás,

  • SmartBróker alkalmazás,

  • Vámpénztári rendszer, valamint

  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

