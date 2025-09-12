Csaknem 91 millióért vásárol ostyaszeleteket a véradóknak az Országos Vérellátó Szolgálat

közbeszerzés;Országos Vérellátó Szolgálat;véradók;

2025-09-12 15:13:00 CEST

90,9 millió forintért vásárol ostyaszeleteket véradóknak az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) – vette észre a Népszava a Közbeszerzési Értesítő friss számából.

A két évre szóló megállapodás értelmében a nyertes I.D.C. Hungária Zrt cég összesen 860 ezer darab krémmel töltött, egyedi csomagolású ostyaszeletet szállít majd az ország 21 vérellátó központjába és raktárába. (Ez darabonként egyébként kicsivel több mint 105 forintra jön ki.)

Az ajánlatkérő a közbeszerzés összértékét eredetileg több mint 111 millió forintra becsülte. A tender lehetőséget ad további 30 százaléknyi mennyiség lehívására is.

A pályázaton három cég indult, közülük az I.D.C. Hungária nyerte el a megbízást. A Gast-Food Kft. és a Food Man 2020 Kft. ajánlata nem bizonyult eredményesnek.