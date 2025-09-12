Tűz volt a Biodómnál

tűz;tűzoltók;katasztrófavédelem;Biodóm;

2025-09-12 14:47:00 CEST

A közelben egy zöldterületen lángra kapott viskó égett, a tűzoltók gyorsan a helyszínre értek.

Messziről is látni lehetett azt az égig érő füstoszlopot, amely azután keletkezett, hogy a Biodóm követlen közelében tűz ütött ki - számolt be az esetről a 24.hu. A portál szerint a lángok Budapest XIII. kerületében, az M3-as autópálya kivezető szakaszánál csaptak fel, de a máig befejezetlen létesítmény közvetlen közeli területe, a jelentős zöldterület már Zuglóhoz tartozik.

A katasztrófavédelmem is megerősítette a lapnak, hogy egy 20 négyzetméteres viskó kapott lángra az említett zöldterületen.

– A tűzoltók kettő óra előtt kiértek a helyszínre, és elkezdték megfékezni a lángok terjedését – tették hozzá.