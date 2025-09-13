Hollandia bejelentette: csatlakozik az Eurovíziós Dalfesztivál bojkottjához az izraeli részvétel miatt

Izrael;Hollandia;bojkott;Eurovíziós Dalfesztivál;

2025-09-13 08:24:00 CEST

Ezzel Szlovéniához, Izlandhoz, Spanyolországhoz és Írországhoz csatlakoznak.

A holland AVROTROS műsorszolgáltató bejelentette, hogy bojkottálni fogja a jövő évi Eurovíziós Dalfesztivált, ha Izrael szerepel a versenyben - írja az Euronews. Ezzel csatlakoznak Szlovéniához, Izlandhoz, Spanyolországhoz és Írországhoz, amelyek bojkottálják az eseményt, amennyiben az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) megtartja Izraelt a versenyben.

Az AVROTROS közleményében a következőket írta: "Az Eurovíziós Dalfesztivált 1956-ban azért alapították, hogy a mély megosztottság és a háború után összehozza az embereket. Hetven évvel ezelőtti megalakulása óta a zene áll a verseny középpontjában, mint egyesítő erő, amelynek alapvető értékei a béke, az egyenlőség és a tisztelet."

A műsorszolgáltató azonban azzal folytatta, hogy "a jelenlegi helyzetben nem tudja tovább indokolni Izrael részvételét, tekintettel a folyamatos és súlyos emberi szenvedésre a Gázai övezetben".

Az ír RTÉ műsorszolgáltatóhoz hasonlóan az AVROTROS is a sajtószabadsággal kapcsolatos aggodalmakra hivatkozik, és azt állította, hogy "bizonyíték van az izraeli kormány beavatkozására" a 2025-ös verseny során, és azt állította, hogy Izrael "politikai eszközként" használta fel az eseményt.

A közlemény így folytatódik: "Az emberi szenvedés, a sajtószabadság elnyomása és a politikai beavatkozás ellentétes a közszolgálati műsorszolgáltatás értékeivel".

Az RTÉ e heti bejelentése az újságírók célba vételével és a média Gázai övezetbe való bejutásának megtagadásával kapcsolatos aggályokat is felvetett.

A hét elején Ernest Urtasun spanyol kulturális miniszter is megszólalt Spanyolország jövő évi Eurovíziós részvételével kapcsolatban. Az Euronews Culture beszámolója szerint Spanyolország azzal is fenyegetőzött, hogy visszalép, ha Izrael marad a versenyben.