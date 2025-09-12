Eltáncolt életmű

Gergye Krisztán;El Kazovszkij;

2025-09-12 16:42:00 CEST

El Kazovszkij álomszerű, költői világát mutatja be a Godot Galéria Bálványállítás című kiállítása, melynek megnyitóján Gergye Krisztián táncművész is megidézte az alkotó gondolatiságát.

El Kazovszkij neve garancia arra, hogy az ember izgalmas kiállítást fog látni, így nem véletlenül telt meg a budapesti Godot Galéria tere a Bálványimádás című tárlat megnyitóján, melyen a 2008-ban elhunyt orosz származású magyar képzőművész sötét hangulatú alkotásait lehetett megnézni. A művek tizenkét magángyűjtőtől érkeztek, akik személyes, baráti viszonyban álltak a művésszel. És bár a Godot Galéria szerény tere egy ekkora életművet csak sűrítve képes bemutatni, a látogató mégis képet kaphat El Kazovszkij magánmitológiájáról. A műveken feltűnnek ismert alakjai, motívumai, mint a torzók, a hattyúk, a balerinák, a Vénuszok vagy a kutya alakú, úgynevezett vándorállatok. De szerda este nemcsak a festmények miatt volt érdemes betérni a Godot-ba, hanem mert Gergye Krisztián táncművész rendhagyó performanszot adott elő, mellyel megidézte a festő világát. A táncos egyrészes, fekete ruhadarabokból összevarrt viseletben lépett a „színpadra”, azaz a kiállítótérbe, ahol a sűrű tömegben fokozatosan haladt előre, ám ruhája az arcát is elfedte, így útja során a nézőkbe kellett kapaszkodnia. És közben olyan érzést keltett, mintha ez egyik festményből bújt volna elő, hiszen a fekete ruha megidézte a vándorállatokat, az egyik, piros ragasztószalaggal összekötözött lába és a balettcipője pedig a képeken feltűnő táncosokat.

Gergye Krisztián produkciója tartogatott még meglepetéseket: arcáról lekerült a fekete ruhadarab, de alatta egy jávai maszk „mosolygott”, és érezhető volt, hogy táncmozdulatai is megváltoznak, kecsesebbé válnak, mintha időközben identitást váltott volna. Aztán letépte magáról a szalagot, és tovább haladt a közönségben, ismét vállakba, kezekbe kapaszkodva, majd az álarc is lekerült, Gergye pedig körbe-körbe haladt a galéria terében, mígnem csúcsos fejfedőt, egy tradicionális jávai koronát vett fel, és Csajkovszkij A hattyúk tava című balettjéből A hattyúk táncára fejezte be az előadását.

Sokrétű művész El Kazovszkij (1948-2008) komplex alkotó volt: festőművész, díszlet- és jelmeztervező, költő és performer volt, alkotói pályája a Dzsan-panoptikum performansz-sorozattal kezdődött, melyben egyszerre érvényesült a festészet, a szobrászat és a performatív előadásmód, a zene, a szöveg és a mozgás összekapcsolása. A kiállítás ki is emeli, hogy egy megkerülhetetlen interdiszciplináris művész volt, akit a legkülönfélébb művészeti ágakban tevékenykedő kortársai elismertek. Emlékezetes volt a 2015-2016-os Magyar Nemzeti Galériá-beli „A túlélő árnyéka – Az El Kazovszkij életmű” című posztumusz tárlata, mely több mint harmincezer fős látogatottságával az egyik legnépszerűbb egyéni kiállítás volt.

– Én eléggé átélem El Kazovszkij univerzumát és magánmitológiáját, és nagyon sok kiállításán performáltam – mondta lapunknak a produkciója után Gergye Krisztián, majd folytatta: – Én tradicionális jávai táncot tanultam Indonéziában, Kazo pedig arról volt híres, hogy rendszeresen járt ebbe a dél-kelet ázsiai országba, ahol táncokat nézett. Így miután visszajöttem Indonéziából, 2001-ben a Műcsarnokban rendezett kiállításán is egy jávai táncot adtam elő, úgyhogy volt közöttünk egy nagyon erős baráti és művészi kapcsolat, és boldog voltam, hogy ebbe a magánmitológiába én is beléphettem – mondta a táncos, aki a Godot-ban tartott performanszával azt akarta kifejezni, hogy továbbra is a testében hordozza azokat az archetipikus figurákat, melyeket a képzőművész teremtett a képzeletében és a vásznakon. – Kazo folyamatosan életben tartotta a képein ezeket a lényeket, amelyek élnek tovább bennünk, számomra pedig fontos, hogy ez az univerzum a művész halála után is élő maradjon. Igaz, kicsit titokzatosabb, kicsit rejtelmesebb már, de továbbra is él, és nagyon jó megnyugodni és létezni benne, hogy elmeneküljünk ebből a hétköznapi borzalomból, amiben vagyunk. Mert Kazo világában az ember felismeri, hogy a létezésének mégiscsak van valami értelme – véli a táncos, aki szerint Kazovszkij művészete azt is „megtanítja” a befogadónak, hogy nem kell szégyellni az érzékenységet, hanem pont az ad erőt az embereknek.