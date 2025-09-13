Esős, változékony időjárás vár ránk a következő napokban

időjárás;előrejelzés;eső;HungaroMet;

2025-09-13 13:43:00 CEST

Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet.

A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap jellemzően erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni a felhőzet. A frontális csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délkeleten akár 25 fok köré is emelkedhet a hőmérséklet a délelőtti órákra.

Hétfőn éjszaka tovább csökken a felhőzet, a szélcsendes részeken pára-, ködfoltok képződhetnek. Napközben a Tiszántúlon több lesz a felhő, másutt gyengén felhős, napos idő várható. Gyenge záporeső is inkább északkeleten, keleten fordulhat elő az is főleg éjszaka, nappal már csak kevés helyen eshet. A déliesre forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 7, 16 fokról délutánra 20, 25 fok közé emelkedik.

Kedden a nap első felében fátyolfelhős, napos idő várható, majd a déli óráktól északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, amelyekből zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. A csúcsérték 21 és 27 fok között valószínű, az északnyugati országrészben délelőtt áll be a maximum.

Szerdán közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. A nap első feléig elszórtan, majd egyre kevesebb helyen várható zápor, zivatar. Nagyobb területen kísérhetik élénk, erős lökések az északnyugati szelet. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, délután 18 és 23 fok között valószínű.

Csütörtökön változóan felhős idő várható, a nap második felétől csökkenhet a felhőzet. Néhol zápor előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk, erős lehet. A minimum 9, 16, a maximum 19, 25 fok között valószínű.

Pénteken alapvetően gyengén felhős, napos idő várható. Számottevő csapadék nem valószínű. Az nyugati, délnyugati szél időnként megélénkül. Hajnalban 10, 16, délután 21, 27 fok várható.