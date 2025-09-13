Gázszivárgás után minden robbant, legkevesebb 25 ember megsérült egy madridi bárban

Madrid;

2025-09-13 19:12:00 CEST

A romokat kézzel takarítják el.

Legkevesebb 25 ember megsérült, közülük többen súlyosan, amikor detonáció rázta meg a madridi Calle Manuel Maroto egyik bárját. Az El País úgy tudja, gázszivárgás vezetett a szerencsétlenséghez, a detonáció délután 3 órakor rázta meg a Puente de Vallecas nevű kerületben lévő épületet.

Úgy tudni, a robbanás erejétől ledőlt a bár egyik belső fala, és kár keletkezett a felette lévő lakásokban is, amelyben a bár működött. A lakókat a evakuálták, majd lezárták és biztosították az épületet. Mivel munkagépeket statikai okok miatt nem küldhetnek be, a romokat kézzel takarítják el, az RTVE jelentése szerint senki sem rekedt odabent. A környéket további vizsgálatok érdekében lezárták, több szomszéd épület is megrongálódott, a károk felmérésére drónokat is használnak.