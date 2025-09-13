Baleset szakította meg a 3. Győr Rallyt, három ember súlyosan megsebesült

Győr;sérülés;karambol;rally;

2025-09-13 18:53:00 CEST

Hárman könnyebb sérülésekkel megúszták.

Egy ütközés után két versenyző autó elsodort négy személyt a 3. Győr Rally második napján a kisgyónbányai gyorsasági szakasz célja után – derül ki a Kisalföld cikkéből. E szerint a a 25-ös rajtszámú autó ment bele a beíróban várakozó 24-es rajtszámú versenyautónak, a négy elsodort személy mellett két versenyző – a Bodogán Motorsport két versenyzője – is megsérült.

A WHB Győr Rally Facebook-posztja szerint hárman könnyebb, hárman súlyosabb sebeket szereztek, a helyszínre vezényelt mentők kórházba vittek.

A Historic és a Rally 2 mezőny számára a GY4 Kisgyónbánya-Csőszpuszta gyorsasági szakaszát törölték, az útvonalakat módosítják.