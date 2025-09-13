Ez az öt szám több mint egymilliárd forintot ért volna

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
4 (négy)
7 (hét)
36 (harminchat)
86 (nyolcvanhat)
90 (kilencven)
Joker: 444983
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 36 darab, nyereményük egyenként 1 309 380 forint;
3 találatos szelvény 2554 darab, nyereményük egyenként 20 215 forint;
2 találatos szelvény 75 164 darab, nyereményük egyenként 2600 forint.
A jokeren nem volt telitalálat.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 7 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 1,2 milliárd forint.