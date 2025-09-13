Ez az öt szám több mint egymilliárd forintot ért volna

ötös lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2025-09-13 21:55:00 CEST

Hét hete nem viszi el senki az ötös lottó főnyereményét, a 36 darab négytalálatos szelvény viszont egyenként 1,3 millió forintot fizet.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 37. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

4 (négy)

7 (hét)

36 (harminchat)

86 (nyolcvanhat)

90 (kilencven)

Joker: 444983

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 36 darab, nyereményük egyenként 1 309 380 forint;

3 találatos szelvény 2554 darab, nyereményük egyenként 20 215 forint;

2 találatos szelvény 75 164 darab, nyereményük egyenként 2600 forint.

A jokeren nem volt telitalálat.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 7 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 1,2 milliárd forint.