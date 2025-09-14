Jégesővel és viharos széllökésekkel érkezik a hidegfront

időjárás;jégeső;zivatar;hidegfront;

2025-09-14 09:33:00 CEST

Esni fog. Nagyon.

Zivatarokat és erős széllökéseket hozhat a vasárnap Magyarországra érkezett hidegfront – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

A nap folyamán erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni is a felhőzet. Sok helyen fordulhat elő eső, záporeső, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délen, délkeleten a 25 fok sem kizárt. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.

A zivatarokból intenzív csapadék (20–30 mm), esetleg kisebb szemű jég hullhat, a szél pedig felerősödhet. A csapadékzóna vasárnap fokozatosan keletre helyeződik, zivatarok – főként beágyazottan – ekkor is előfordulhatnak. A déli óráktól újabb hullámban alakulhatnak ki zivatarok, némiképp nagyobb valószínűséggel az ország déli felén, amelyek környezetében továbbra is intenzív csapadék (20–30 mm, esetleg felhőszakadás >30 mm), kisebb méretű jég, illetve viharos széllökés (60–70 km/h) fordulhat elő. Vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 mm feletti eső is összegyűlhet.