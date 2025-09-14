Hadházy Ákos: Egy frissen felújított vasúti vonalon nem működik egy biztonsági berendezés

vasút;vonat;MÁV;közlekedésbiztonság;Hadházy Ákos;

2025-09-14 10:09:00 CEST

Állítólag több ilyen hely is van az országban.

Nem működik a mozdonyvezetőt figyelmeztető biztonsági berendezés a miskolci vonal egyik pontján – közölte a Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) jelentésére hivatkozva Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő tájékoztatása szerint a dokumentum azt követően készült, hogy az érintett szakaszon egy személyvonat tilos jelzésen haladt át. Állítása alapján a Magyar Államvasutak vezetése is tisztában volt a problémával. Forrásaira hivatkozva hozzátette, nem egyedi esetről van szó, mivel országszerte több helyen sem működik az alapvető biztonsági berendezés. Hadházy Ákos jelezte azt is, hogy a kérdéseire választ vár az állami vállalat vezetésétől, azonban nem biztos, hogy fog is kapni.