Alapítványi hozzájárulást és napidíjat is elkérhetnek a Péterfy Sándor Utcai Kórház egyik osztályán a betegektől

Úgy fest, hogy ez egy olyan díj, amelyért magasabb színvonalú ellátás jár.

Kétezer forintos napidíjat és alapítványi hozzájárulást is elkértek egy betegtől a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház–Rendelőintézet Szövetség utcai telephelyén működő III. Krónikus belgyógyászati osztályon – derül ki a Telex.cikkéből.

A portálhoz egy olvasó fordult, akinek édesanyját erre a telephelyre irányították. Az asszony két hétig feküdt itt, orvosa úgy nyilatkozott, hogy állapotában nem várható javulás, ezért állandó felügyeletre és ápolásra van szüksége. A Telex beszámolója szerint a hozzátartozók arról számoltak be, hogy egyes esetekben két szerződést kellett aláírniuk: egyet a napidíjról, egyet pedig a kötelező alapítványi hozzájárulásról. Az édesanya végül az Alsó erdősor utcába került, ahol nem kell fizetni, a Szövetség utcában viszont akad beteg, aki a teljes, 160 ezer forintos nyugdíját a kórháznak adja. Ezért egyébként valóban jobb az ellátás, mint sok más helyen,,a betegeket naponta felültetik , tisztába teszik őket, kedvesek a nővérek, orvosok is.

Egy érintett betegjogi képviselőhöz fordult, aki elmondta: emelt szintű ellátásért valóban kérhető díj, de ennek feltétele a részletes tájékoztatás és a hivatalos bizonylat kiállítása. A Péterfy Kórház III. Krónikus Belgyógyászatán 137 ágyon látnak el pácienseket, főként beutalóval érkezőket az akut osztályokról és a környező kerületekből, elsősorban Budapest V., VI., VII. és VIII. kerületéből, valamint Biatorbágy, Budaörs, Törökbálint és Diósd településről. Az intézmény tájékoztatása szerint a betegellátást gyógytornászok, dietetikus, logopédus és önkéntesek segítik, a környezetet pedig igyekeznek otthonosabbá tenni. A szabályzat alapján az ápolási osztályon napi 800 forintos kiegészítő térítési díjat lehet kérni, amelyért olyan pluszszolgáltatásokat biztosítanak, mint például gyógytorna, fodrász, pedikűr, speciális diéta, mentális segítség vagy kézműves foglalkozás. Ezek a kényelmi szolgáltatások nem tartoznak az alapellátáshoz, amely társadalombiztosítási jogviszonnyal továbbra is díjmentes.

A Telex kérdésére az intézmény azt közölte: az ügyben a Belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el, annak lezárultáig nem adnak tájékoztatást.

2025. áprilisában az Uzsoki Utcai Kórházról derült ki hogy  2,5-2,8 millióért előzni lehet olyan protézisműtétért, amelyet egyébként 2030 helyett végeznének el. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget  vezető miniszter akkor azt mondta, ha ilyen történt, feljelentést javasol.

