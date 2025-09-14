Saját húgát gyilkolhatta meg egy 43 éves ecsegi férfi

gyilkosság;Nagykanizsa;emberölés;

A feltételezett elkövetőket elfogták.

Emberölés bűntett gyanúja miatt folytatnak eljárást egy 43 éves nógrádi férfi ellen – közölte vasárnap a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A tájékoztatás szerint szeptember 13-án délután négy óra körül érkezett bejelentés egy férfitól, aki testvérét holtan találta közös, Ecsegen lévő otthonukban. A vizsgálat megállapította, hogy a 40 éves nő halálát idegenkezűség okozta, a feltételezett elkövető pedig maga a bejelentő, akit őrizetbe vettek, és gyanúsítottként kihallgattak. A büntetőeljárás szakértők bevonásával zajlik.