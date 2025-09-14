Szabadulása után nem sokkal nagyüzemben terített kristályt a józsefvárosi drognagyi

drog;elfogás;kábítószer-kereskedelem;

2025-09-14 11:41:00 CEST

Mint ha mi sem történt volna, ugyanott és ugyanúgy folytatott mindent.

Kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgattak ki egy 64 éves asszonyt a fővárosban – közölte vasárnap a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

E szerint a nő 2024-ben Budapesten, a Blaha Lujza téren, a Népszínház utcában és a Bacsó Béla utcában árulhatta a kristály fantázianevű tiltott szert. November 9-i elfogása után gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Az ügyben azonban vélhetően megszüntették a kényszerintézkedést, így a nő szabadlábra került, majd újra megjelent a Blaha Lujza téren és környékén. A gyanú szerint legalább hét embernek adhatott el kristályt. A józsefvárosi nyomozók szeptember 8-án délben a Könyves Kálmán körúton fogták el, majd mintavételre állították elő. A rendőrök 19 alufóliába csomagolt, droggyanús anyagot foglaltak le tőle, amelyek az előzetes szakvélemény alapján kábítószernek minősülnek.

A feltételezett elkövetőt ismét kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.