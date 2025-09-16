Szeniorok, szinglik, szabadok – A világ turizmusában megjelent egy új csoport, az egyedül utazó idősebb nő

utazás;nők;egyedül;

2025-09-16 12:32:00 CEST

Úgy tűnik, a turisztikai iparágnak egy újabb célcsoportra érdemes fókuszálni. A gyerekek kirepülése, esetleg a válás után egyre több 50-es, 60-as nő indul egyedül világot látni.

Az elmúlt években fellendült a nők, különösen az idősebb nők körében a szóló utazás. A kizárólag nőknek szóló utazási iroda, a Girls’ Guide to the World friss kutatása 330 nő megkérdezésével feltárta, hogy az 50-es, 60-as és 70-es éveikben járó nők hogyan alakítják át az egyéni utazásról szóló elképzeléseinket – írta meg az Euronews.

Az eredmények rávilágítanak arra, hogy növekszik a kereslet a gondosan összeállított, kiscsoportos utazások iránt.

A megkérdezett nők 65 százaléka mondta azt, hogy kulturális élményeket keres az utazás során, 56 százalék pihenésre, 44 százalék pedig kalandra vágyik.

Az idősebb nők körében az egyedül utazások térnyerésének egyik fő oka az, hogy sokan közülük jelentős változásokon mentek keresztül, mint például a válás, a nyugdíjba vonulás, a házastárs elvesztése, a gyermekek kirepülése, a fészek üressé válása, a hosszú távú gondoskodás vége, egy vállalkozás eladása és egyebek. Ezen nők közül sokan csak az 50-es, 60-as éveikben jutnak el oda, hogy van pénzük, idejük, szabadságuk, függetlenségük vagy támogatásuk ahhoz, hogy a saját feltételeik szerint utazzanak és megtapasztalják a világot. Sok, a munkájában sikeres nő ma már nem hajlandó feláldozni a kalandokat és az öngondoskodást a szakmai elismerések oltárán, mivel egyre inkább tudatosul bennük a munka és a magánélet közötti egészséges egyensúly fontossága.

Ugyanakkor bár egyre több idősebb nő utazik egyedül, továbbra is vágynak a társaságra, főleg a hasonló korú és gondolkodású nők személyében. A Girls’ Guide to the World által megkérdezett nők 48 százaléka vett már részt kizárólag nőknek szóló csoportos utazáson, ami biztonságos választás lehet azoknak, akik első alkalommal utaznának partner nélkül. A felmérés szerint az idősebb, egyedül utazó nők 45 százaléka számára elengedhetetlen volt a külön szoba, amikor csoportos utazást választott. A megkérdezett nők 41 százaléka számára létfontosságú volt egy szakértői idegenvezető, míg az úti cél ismerete az utazók 36 százalékának volt szükséges.

Az idősebb női utazók gyakran olyan úti célokat és tevékenységeket keresnek, amelyekkel fizikailag és mentálisan is feszegetik a határaikat.

Az aktív pihenés, mint például a gyaloglás, a túrázás különösen népszerű, így cáfolják azt a tévhitet, hogy az idősebb nők fizikailag nem képesek teljesíteni a kihívást jelentő útvonalakat. Emellett az idősebb nőket különösen vonzzák a motoros nyaralások is. Ez gyakran egy régóta dédelgetett vágy beteljesülése náluk, amit a házasság, a gyereknevelés okán voltak kénytelenek elhalasztani. Az idősebb, egyedülálló női utazók körében is egyre nagyobb az érdeklődés a gyakorlati tevékenységek és élmények iránt, mint például az autentikus főzőtanfolyamok távoli farmokon, a fazekasműhelyek Toszkánában vagy a kecskefejés Krétán. Ugyancsak kedveltek a wellnessutazások, ahol a digitális méregtelenítés, a mentális kikapcsolódás és a természettel való kapcsolódás áll a fókuszban a túlzsúfolt turistaközpontok helyett.

Tapasztalataink szerint nem feltétlenül és nem csak az 50 év feletti egyedülálló hölgyek utazási kedvének növekedéséről van szó, egyedülálló női utazók a harmincas éveiktől akár a hetven-nyolcvanas évekig utaznak velünk

– nyilatkozta lapunknak Harangozó Ferenc, az OTP Travel marketingkommunikációs vezetője. – Ők többnyire határozott, világlátott utasok, akiknek a jelenléte a kultúrában és élményekben egyaránt gazdag helyszíneken növekvő tendenciát mutat. Olaszországi útjaink mellett például Balit vagy Rio de Janeirót is említhetjük. Az OTP Travel ebben a trendben nem csupán követő, hanem igyekszünk olyan utakat fejleszteni mind úticél, mind pedig a tartalom tekintetében, amelyekkel ezt a célcsoportot tudjuk megszólítani. Ugyanennek a gondolkodásnak az eredménye, hogy nem csupán klasszikus városlátogatásokat kínálunk, hanem egyre több tematikus, szűkebb érdeklődési körre szabott programot is. Ilyen például a világhírű művészeti vásárokhoz – mint a Contemporary Istanbul, az Art Basel, Miami Beach vagy a New York Frieze – kapcsolódó vagy a komolyzenei koncertekre, operafesztiválokra tervezett csoportos utazások. A marketingkommunikációs vezető hozzátette: általánosságban is elmondható, hogy az emberek továbbra is szívesen utaznak, egyre többen keresnek tartalmasabb, elmélyültebb lehetőségeket kínáló utakat, a kulturális körutazások újra fénykorukat élik.

A Kartago Tours Zrt. cégvezetője, Bocsák Zsófia szerint jelenleg még nem mondhatjuk, hogy Magyarországon is tömeges trenddé vált volna a kulturális célú, szóló utazás az 50 feletti nők körében, ugyanakkor természetesen vannak egyedül utazó ügyfeleik, akiknek fontos, hogy biztonságos, kényelmes és rugalmas megoldásokat kínáljanak számukra. „A klasszikus charteres utazások sok egyedülálló számára is vonzó lehetőséget jelentenek: ezeknél a csomagoknál a repülőjegytől a transzferen át a szállásig minden előre biztosítva van, a kulturális programok közül több – a telepített idegenvezetőknek köszönhetően – magyar nyelven is elérhető, így az utasnak nem kell külön tervezéssel és szervezéssel foglalkoznia. Ez biztonságérzetet ad, különösen azoknak, akik egyedül kelnek útra, és szeretik, ha minden részlet előre átlátható. Ami itt problémát jelenthet, az a szálláshelyek jellemzően párokra, családokra berendezett szobatípusai, hiszen az egyágyas felár sokszor elég borsos. De egyre több szálláspartnerünk is felismeri, hogy a szóló utazókra is érdemes gondolni, és kínálnak nekik is szobákat. Ezeket viszont a felkapottabb időszakokra gyorsan, akár egy évvel előre is lefoglalják, így aki ilyesmiben gondolkodik, annak érdemes rögtön lecsapni egy ajánlatra, amikor egy-egy új szezont meghirdetünk.”