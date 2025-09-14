Magyar Péter: Minél inkább érzi Orbán Viktor, hogy elveszítette az emberek bizalmát, annál magasabbra tekeri a gyűlöletgenerátort

Orbán Viktor;poloska;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-14 14:29:00 CEST

A Tisza Párt elnöke emlékeztetett, mi előzte meg Ruandában a népirtást, és azt ígérte, hogy „a gyűlölet karmestere” oda fog kerülni, ahová való.

A magyar történelemből is ismert uszító gyűlöletbeszédnek nevezte a Tisza Párt elnöke egy Facebook-posztban a miniszterelnök legutóbbi kijelentését.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Orbán Viktor egy Facebookon közzétett videóban takarítással indította a napot: a felvételen egy partvissal söpri a fideszes harcosok szállásának erkélyét, miközben így fogalmaz: „Edzőtábor. Csakis poloskamentesen (...) Nem baj. Szorgalmasnak kell lenni! Mindenki sorra kerül. Látja, rám marad ez is. Na jó!”

Magyar Péter emlékeztetett: 1994-ben Ruandában az állami rádióban elhangzott „tapossátok el a csótányokat” felszólítás nyomán néhány hét alatt csaknem egymillió embert gyilkoltak meg a világ egyik legnagyobb népirtásában. Felidézte, hogy a miniszterelnök poloskákról beszélt, eltaposandó rovarokról tett említést, és kijelentette, mindenki sorra kerül. „Minél inkább érzi Orbán Viktor, hogy elveszítette az emberek bizalmát, annál magasabbra tekeri a gyűlöletgenerátort” – fogalmazott az ellenzéki politikus, aki bejegyzésének végén hozzátette: le fogják zárni ezt az időszakot, a „gyűlölet karmestere” pedig oda kerül, ahová való.