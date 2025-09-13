Partvist ragadott Orbán Viktor, kisöpörte a poloskákat a Harcosok Klubja edzőtáborában

Fidesz;Orbán Viktor;edzőtábor;lejárató kampány;agresszivitás;poloskázás;Harcosok Klubja;

2025-09-13 20:27:00 CEST

A miniszterelnök feltehetően szórakoztatónak szánt, de inkább hatalom agresszivitását leleplező Facebook-videóval jelentkezett Sátoraljaújhelyről. Megint elhangzott egy félreérthetetlen fenyegetés: „Mindenki sorra kerül.”

Megkésett nagytakarítással indította be Orbán Viktor a Fidesz egyik kampányfegyverének szánt Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtábornak nevezett találkozóját, készülve a szeptember 21-re a Papp László Budapest Sportarénában tartandó összejövetelre. A Facebookon közzétett videója szerint a lépten-nyomon békét hirdető miniszterelnök egy partvissal takarítja a fideszes harcosok szállásának erkélyét a következő szöveggel: „Edzőtábor. Csakis poloskamentesen.”

A felvételen a szobájában olvasgató Orbán Viktorra rányit a Facebook-oldalának a kezelője, Kaminsky Fanni, aki azt mondja: „Megjött a seprű”. Mire a kormányfő: „Na, adja ide! Becsukom az ajtót. Gyorsan jöjjön ki innen. Be kell csuknom, mert bejönnek.” – Jó napot! Maguknál nincs ennyi poloska? – szól valamelyik másik harcoshoz Orbán az erkélyen keresztül. – Borzalmas. Tele van. Borzalmas, nem? – mondja Magyarország miniszterelnöke, majd feltehetőnek a nőnek mondja, hogy menjen innen, majd bőszen söpröget tovább. Kifakadt: „Rend a lelke mindennek. Tele vagyok poloskákkal.” Valaki szólt, hogy miniszterelnök úr, még sok van, az a baj, mire Orbán Viktor kiszólt: „Nem baj. Szorgalmasnak kell lenni! Mindenki sorra kerül. Látja, rám marad ez is. Na jó!”

Orbán Viktor idén március 15-i ünnepi beszédében dehumanizálta először, hasonlította poloskához az ellenzéket először: „Ma az ünnepi összesereglés után jön a húsvéti nagytakarítás. Átteleltek a poloskák. Felszámoljuk a pénzügyi gépezetet, amely korrupt dollárokból vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, álcivil szervezeteket és politikai aktivistákat” – hangzott el abban beszédben, amelyet később úgy próbált megmagyarázni, hogy Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére gondolt, aki titokban felvette a beszélgetéseit a volt feleségével, Varga Judit volt igazságügyi miniszterrel.

Augusztusban egyébként békésnek állította be a kormányfő a szeptember 13-14-i edzőtábort, ahol, mint mondta, tábortűz és ökörsütés is lesz. Az pedig még Magyar Péter birtokába jutott szűkkörű megbeszélési jegyzőkönyvből tudjuk, hogy jövő vasárnap lesz a sortarénás seregszemléje a Harcosok Klubjának, amelyet éppen vasárnap nevezett sikeresnek Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, azt állítva, hogy ők harcolnak az igazságért és a hazugság ellen.