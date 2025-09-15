Egy aktivista halálára

Charlie Kirk;

Az Egyesült Államok elmúlt ötven évének legnagyobb vihart kiváltó politikai gyilkossága történt a múlt héten. Charlie Kirk 31 éves konzervatív ifjúsági aktivistát és közösségi szervezőt egyetlen pusklövéssel ölte meg egy még nála is fiatalabb diák Utah állam egyik egyetemén. A tragédia azonnal megosztotta a már így is veszélyesen kettészakadt amerikai társadalmat. A konzervatív vagy egyenesen trumpista szavazók a szólásszabadság hősét és egy igazi amerikai hazafit láttak benne, míg a liberális és baloldali érzelmű amerikaik megosztó eszmék hirdetőjének, sőt egyenesen egy fasiszta népszónoknak tartották Kirköt.

Aki néhány lépést megpróbál hátrébb lépni, az rögtön láthatja, hogy Kirk a politika tektonikus mozgásai kialakult társadalmi szigetek között hajózott, erősítette az egyik csoport álláspontját és gúnyolta a másikat. Evangéliumi keresztény hite és tradicionális értékrendjét minden esetben kívánatosabbnak és magasabb rendűnek mutatta be, mint az attól eltérő, liberális életmódokat. A védjegyévé vált egyetemi vitanapokon bárki kiállhatott a „Bizonyítsd be, hogy tévedek” tábla mögött ülő Kirkkel, aki gyakran lemosta a pályáról az érzelmeikbe belegabalyodott, kevés retorikai tapasztalattal rendelkező egyetemistákat. Az ilyen diadalokról készült rövid videók és az általa alapított Turning Point USA nevű ifjúsági szervezet országos terjedése egy rocksztár népszerűségét hozták neki az amerikai konzervatív oldalon. Sőt, ennél még többet is.

Kirk barátságot kötött Trump legidősebb fiával így hamarosan már bizalmi emberként láthatott és szólhatott bele a kampány és később a második Trump-adminisztráció személyi kérdéseibe.

Konzervatív oldalon soha nem látott módon mozgósította a Z generációs férfiakat a 2024 választási kampányban. Trump egy helyütt el is ismerte, hogy Kirk egyike annak a 3-4 embernek, akinek a tavalyi választási győzelmét köszönheti.

A fiatal aktivista nemcsak életében, de halálában is segíti majd Trump politikai céljait. Mártíromsága kiváló ürügy lesz az elnökkel kritikus politikai ellenfelek vagy civilek elleni támadás megindítására. A társadalom összefoltozásáról pedig szó sem lehet.