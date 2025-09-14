időjárás;Dunaújváros;vihar;felhőszakadás;villámárvíz;

Villámárvíz mosott el több dunaújvárosi utcát a vasárnapi viharban

A felhőszakadás nyomán több utcát elöntött a hirtelen jött nagy mennyiségű eső. 

Felhőszakadással érkezett a vihar Dunaújvárosba, áll a víz a város utcáin – számolt be vasárnap az Időkép

Az időjárási portál szerint intenzív záporokat, zivatarokat hozott kora délután a hidegfront, ímelyek helyenként 20-30 millimétert meghaladó csapadékot hagytak hátra. Dunaújváros környékére is felhőszakadás zúdult, ami villámárvíz kialakulásához vezetett, több utcát elöntött a hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék.

Az Időkép azt írja, a front és vele együtt a zivatarok lassan vonulnak kelet, délkelet felé, a Dunaújvárost elmosó felhőszakadás hamarosan Kecskemétre is megérkezik.

