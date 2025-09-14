Lázár János: Ha valaki mások akasztására buzdít, az köztörvényes bűncselekmény, meg kell torolni

Lázár János;akasztás;megtorlás;Krúbi;Harcosok Klubja;

2025-09-14 15:35:00 CEST

Az építési és közlekedési miniszter a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtáborában vélhetően Krúbi Budapest Parkban előadott monológjára utalt. Azt is elmondta, mérlegelni fogják, hogy a választás megnyerése megfelelő elégtétel-e néhányuknak, vagy szükség lesz-e „más jogi jellegű elégtételre” is.

Ha valaki, valakinek az akasztására buzdít, az köztörvényes bűncselekmény, amit meg kell torolni – jelentette ki a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi edzőtáborában Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter beszédének ezen részletét a Facebook-oldalán is megosztotta.

Lázár János elmondta, azt kell nekik mérlegelni, hogy egy választás megnyerése megfelelő elégtétel-e, vagy pedig oda jutottunk, hogy más jogi jellegű elégtételre is szüksége van néhányunknak. Majd arról beszélt, hogy egy lexikont is ki lehetne adni arról, mennyi mocskot írtak és mondtak róla az elmúlt néhány évben. „És akkor van itt még egy ember közöttünk, akiről ennél sokkal többet, négyzetre lehet emelni a számot” – tette hozzá, utalva bizonyára Orbán Viktorra.

A tárcavezető szerint az a kérdés, hogy ezt meddig kell tűrnie és viselnie az embernek. – Amíg ez az anyagi viszonyokkal, pénzzel, korrupcióval kapcsolatos, egyik fülemen be, a másikon ki. (...) Ami azonban most a fizikai erőszakkal kapcsolatban a világban és Európában kibontakozóban van, az mindig verbalitással kezdődik, és a verbális erőszak fizikai erőszakot szül. Ezt meg kell fontolnunk, hogy ez ellen mikor és milyen formában lépünk fel – fejtette ki.

A beszédének ezen a pontján hangzik el Lázár Jánostól az akasztásra buzdítás megtorlása, amivel a politikus vélhetően Krúbira célzott. Mint arról beszámoltunk, a rapper a Budapest Parkban aktualizálta az Orbán, verd ki a Ferinek című dalát a következő monológgal: „Megpillantom Orbánt, ahogy ott ácsorog megszeppenve / Húsz évig a markában Feri fasza volt a fegyver / De Feri elment, és most ott áll üres kezekkel / Így a mosdó népével szemben védtelen maradt / Az emberek éhesek, ő pedig elég szaftos falat / Összeszorul a szívem, megsajnálom a kis ducit / Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.”

A rapper sorait Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter később elítélte, majd a fideszes Tényi István emberölésre irányuló előkészület bűntettének gyanúja miatt feljelentést tett ellene a Nemzeti Nyomozó Irodánál.

Nem miattam kell megtorolni, nem rólam van személyesen szó, hanem azért, hogy ennek egyszer és mindenkorra elejét vegyük, mert nagy baj lesz belőle és csúnya vége lehet. Ezért kell fellépni szerintem a törvény eszközével, erős kézzel

– zárta gondolatmenetét Lázár János.