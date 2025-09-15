Utalványaik átadásával segíthetnek a rászoruló időseken a nyugdíjasok

nyugdíjasok;szolidaritás;XIII. kerületi önkormányzat;30 ezer forintos élelmiszer-utalvány;

2025-09-15 18:00:00 CEST

Közös akciót indított október végéig a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége és a XIII. kerületi önkormányzat. Az a nyugdíjas, aki már megkapta a kormányrendelet szerinti 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, és anyagi helyzete megengedi, leadhatja kuponjait több ponton is. Mint megtudtuk, más kerületekben élőknek is lehetősége nyílik arra, hogy a magas élelmiszerárak kompenzálására kitalált utalványokat valóban rászorulók számára ajánlják fel.

Önkormányzatunk a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségével (NYUBUSZ) együtt – a közösségi összetartás és az idősek egymás közötti szolidaritásának erősítése jegyében – közös felhívással fordul mindazokhoz, akik anyagi helyzetüknél fogva nem szorulnak rá az utalványra, és szívesen felajánlanák azt rászoruló kerületi társaiknak – tette közzé hivatalos honlapján (budapest13.hu) még augusztus végén a XIII. kerületi önkormányzat. Felhívták a figyelmet, hogy a 30 ezer forint értékű utalvány nem névre szóló, bárki felhasználhatja azt hideg élelmiszer vásárlására, így fel is ajánlható rászoruló időseknek.

Az utalványokat, amelyek átvételében, digitális igénylésében is segítséget nyújtanak, ha az érintettek nem tartózkodnak otthon, mikor csenget a postás, 2025. szeptember 2. és október 30. között fogadják a kerületi idősek klubjaiban, a Prevenciós Központ nevű intézményben és a polgármesteri hivatalban is. Az önkormányzat lapja, a XIII. Kerületi Hírnök közlése szerint a felajánlásokat a nyilvántartott, hátrányos helyzetű rokkantsági és rehabilitációs ellátásokban részesülők számára juttatják el, akik ellátásának összege a kerületi átlagnyugdíj alatt van. Ez nők esetében 142 ezer 251 forint, férfiaknak pedig 143 ezer 793 forint. A rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők kerületi célcsoportja az egyik legkiszolgáltatottabb réteg.

– Kerületünkben 1995 óta működik az Idősügyi Tanács, amelynek munkájában aktívan részt vesz a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének elnöke, aki maga is kerületi lakos. A Tanács és a NYUBUSZ közös kezdeményezése volt az utalvány-akció, célja, hogy megszólítsák azokat a nyugdíjasokat, akik szívesen segítenének nehezebb helyzetben élő társaiknak – közölte a Népszava kérdésére Ladányi Zsolt, a XIII. kerületi önkormányzat sajtó- és kommunikációs referense. Kiemelte, hogy az önkormányzat szemléletében mindig jelen volt a szolidaritás, az egymásra figyelés, amelyet nem csupán elvi kérdésnek tartanak, hanem a mindennapok részének tekintenek.

Mint azt a sajtóreferens érdeklődésünkre elmondta, volt már hasonló önkormányzati akció. – 2019 őszén az úgynevezett „rezsiutalvány” egyszeri juttatás volt a nyugdíjasoknak és nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek. Minden jogosult 9000 forint értékű rezsiutalványt kapott postai úton, amelyet gáz- és villanyszámla kiegyenlítésére lehetett felhasználni. Az év végéig indított gyűjtésen akkor összesen 36 idős ember ajánlotta fel utalványát, 159 000 forint értékben, amiből 21 szociálisan rászoruló nyugdíjas részesült. – Ezek a számok nem magasak, mégis, az érintett rászorulóknak nagyon sokat jelentett – tette hozzá Ladányi Zsolt, aki nem tud arról, hogy most más budapesti kerület is szervez-e ilyen akciót.

Mindazonáltal Véghné Reményi Mária, a NYUBUSZ elnöke lapunkkal közölte, ők mind a huszonhárom kerületnek megküldték a kezdeményezésüket, ezek után már rajtuk múlik, hogy lépnek-e. Arra a felvetésre, hogy ez akár lehetne országos program is, elmondta, hogy a NYUBUSZ a Nyugdíjasok Országos Szövetsége tagszervezete, így őket is tájékoztatták erről, de egy ilyen nagy kampány megszervezéséhez nekik nincs elég emberük és energiájuk sem. Az elnök megerősítette, nem véletlen a XIII. kerületi akció, ő maga is ott él, és a kerület szociális vezetőivel, dolgozóval együtt indították el. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a NYUBUSZ irodájában (1054 Budapest, V. kerület Akadémia utca 1. I. emelet 173.; telefon: 061-269-5824, e-mail: [email protected]) minden hétfőn 10 és 13 óra között bárkitől szívesen átveszik a felajánlást, amelyről természetesen elismervényt adnak, és az akció lezárultával, várhatóan novemberben beszámolnak majd arról, hogy mennyi emberen, rászorulón tudtak így segíteni.