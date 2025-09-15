Utalványaik átadásával segíthetnek a rászoruló időseken a nyugdíjasok

Önkormányzatunk a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségével (NYUBUSZ) együtt – a közösségi összetartás és az idősek egymás közötti szolidaritásának erősítése jegyében – közös felhívással fordul mindazokhoz, akik anyagi helyzetüknél fogva nem szorulnak rá az utalványra, és szívesen felajánlanák azt rászoruló kerületi társaiknak – tette közzé hivatalos honlapján (budapest13.hu) még augusztus végén a XIII. kerületi önkormányzat. Felhívták a figyelmet, hogy a 30 ezer forint értékű utalvány nem névre szóló, bárki felhasználhatja azt hideg élelmiszer vásárlására, így fel is ajánlható rászoruló időseknek.
Az utalványokat, amelyek átvételében, digitális igénylésében is segítséget nyújtanak, ha az érintettek nem tartózkodnak otthon, mikor csenget a postás, 2025. szeptember 2. és október 30. között fogadják a kerületi idősek klubjaiban, a Prevenciós Központ nevű intézményben és a polgármesteri hivatalban is. Az önkormányzat lapja, a XIII. Kerületi Hírnök közlése szerint a felajánlásokat a nyilvántartott, hátrányos helyzetű rokkantsági és rehabilitációs ellátásokban részesülők számára juttatják el, akik ellátásának összege a kerületi átlagnyugdíj alatt van. Ez nők esetében 142 ezer 251 forint, férfiaknak pedig 143 ezer 793 forint. A rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők kerületi célcsoportja az egyik legkiszolgáltatottabb réteg.
– Kerületünkben 1995 óta működik az Idősügyi Tanács, amelynek munkájában aktívan részt vesz a Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének elnöke, aki maga is kerületi lakos. A Tanács és a NYUBUSZ közös kezdeményezése volt az utalvány-akció, célja, hogy megszólítsák azokat a nyugdíjasokat, akik szívesen segítenének nehezebb helyzetben élő társaiknak – közölte a Népszava kérdésére Ladányi Zsolt, a XIII. kerületi önkormányzat sajtó- és kommunikációs referense. Kiemelte, hogy az önkormányzat szemléletében mindig jelen volt a szolidaritás, az egymásra figyelés, amelyet nem csupán elvi kérdésnek tartanak, hanem a mindennapok részének tekintenek.
Mint azt a sajtóreferens érdeklődésünkre elmondta, volt már hasonló önkormányzati akció. – 2019 őszén az úgynevezett „rezsiutalvány” egyszeri juttatás volt a nyugdíjasoknak és nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek. Minden jogosult 9000 forint értékű rezsiutalványt kapott postai úton, amelyet gáz- és villanyszámla kiegyenlítésére lehetett felhasználni. Az év végéig indított gyűjtésen akkor összesen 36 idős ember ajánlotta fel utalványát, 159 000 forint értékben, amiből 21 szociálisan rászoruló nyugdíjas részesült. – Ezek a számok nem magasak, mégis, az érintett rászorulóknak nagyon sokat jelentett – tette hozzá Ladányi Zsolt, aki nem tud arról, hogy most más budapesti kerület is szervez-e ilyen akciót.