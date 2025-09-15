Tervben sincs egy nyugdíjreform, amellyel a súlyos egyenlőtlenségeket orvosolnák, csak kiszúrják az idősek szemét egy utalvánnyal

A napokban érkezik a nyugdíjasokhoz a kormány 30 ezer forintos élelmiszer-utalványa, a miniszterelnök levelével. Vajon ebből érzi-e a megbecsülést a kisnyugdíjas, aki 90 ezer forintos havi járadékával 74 évesen munkát keres (hiába), vagy az aktív nyolcvanas, aki a havi 170 ezer forintját kisvállalkozóként egészíti ki? Miután a nyugdíjasok közel fele 200 ezer forint alatti összegből tengeti életét, számukra ez is számottevő összeg, ám távlatosan mit sem segít a nyugdíjasok helyzetén, a szociális és egészségügyi ellátórendszer, vagy a szűkebb környezet részéről megoldandó problémáin.