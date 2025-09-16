Nő- és közügyek

nőügyek;Magyar Péter;

Azt meglehetős valószínűséggel kijelenthetjük, hogy amióta neve szélesebb körben is ismertté vált, Magyar Péternek eddigi hölgypartnereivel nem volt szerencséje.

Gyermekeinek anyja, Varga Judit igazságügyi miniszterként vált posztjához méltatlanná: előbb a Magyarok Nyilai nevű terrorszervezet vezetőjének államfői kegyelmét ellenjegyezte aláírásával, majd hozzájárult egy pedofilbotrányban bűnrészes személy szabadon engedéséhez is. Varga utóbbi tette robbantotta ki egyébként a Fidesz-KDNP számára jó eséllyel végzetes kegyelmi botrányt, egyúttal pedig politikai pályára lökte a saját bevallása szerint addigi pártjából a történtek hatására kiábrándult Magyart.

Ahogyan Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára válása mögött sem feltételezhetünk teljes bizonyossággal politikai motivációt, Varga Judit és Magyar Péter zátonyra futott házasságának esetében sem világos a válóok. Nem tudhatjuk, szétválásukat követően a bukott igazságügyi miniszter asszony vajon kormányfői utasításra, pártkatonaként próbálta-e egy talk-showban lejáratni időközben ellenzéki vezérré avanzsált exférjét, vagy netán tényleg igaz valami a Hajdú Péterrel folytatott beszélgetés során megfogalmazott vádjaiból.

Az viszont egészen bizonyos, hogy a mozgalomalapítót következő partnere, Vogel Evelin nemes egyszerűséggel elárulta. Ennek az árulásnak az ismertté vált részletei arra engednek következtetni, hogy a szóban forgó hölgy feltehetőleg a kormánypártok megbízásából igyekezett karaktergyilkosságot elkövetni Orbán Viktor veszélyesen megerősödött riválisa ellen.

Alighanem a kormányzati propagandagépezetben dolgozók is felismerték mostanra, hogy Magyar Péter Achilles-sarkát a nők jelentik. Ezért kürtölték világgá, hogy a Tisza Párt elnökének új szerelme, Szabó Ilona horribilis összegekbe kerülő világkörüli utazásokat folytat, azzal a bizonyítatlan és cseppet sem életszerű állítással megspékelve, hogy ezeket az utakat egytől egyig Magyar finanszírozta. Orbán Viktor ugyanis lassan két éve defenzívában van családtagjainak és oligarcháinak luxuséletvitele miatt. Most a Ripost cikkével vágna tehát vissza kritikusainak: lám, ezek sem jobbak a Deákné vásznánál!

Szerencsét emlegettem a nőügyek kapcsán? A sikeres párválasztás záloga a társkeresési rutin. Nagyon remélem, ennek hiánya Magyar Péternek csupán a magánéletére jellemző.

Ő ugyan gyakran hangoztatja, hogy a Tisza Pártnak egyedül kell a NER lebontásához szükséges alkotmányozó többséget megszereznie, de könnyen lehet, hogy Magyar a törvényhozási választásokon győztes politikai formáció elnökeként mégis kénytelen lesz majd összefogni az „ó-ellenzék” valamelyik pártjával. S ebben az esetben bizony nem engedheti meg magának a meggondolatlan összebútorozás luxusát. Még akkor sem, ha koalíciós partnert nem egy életre, hanem legfeljebb egy kormányzati ciklus erejéig választ az éppen aktuális miniszterelnök-jelölt.

