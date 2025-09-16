A South Parkot Donald Trump sem fogja megtörni, a világégés egyik nyertese a szatíra

sorozat;Donald Trump;szatíra;Charlie Kirk;South Park;

2025-09-16 11:08:00 CEST

Ezt mutatja a sorozat rekordokat döntögető nézettsége is. A South Park nemcsak értelmezi, hanem ki is figurázza az eseményeket, elviselhetőbbé téve őket.

Megvan az a vicc, mikor Jézus, Buddha, Mohamed, Mózes, Joseph Smith mormon vallásalapító, Lao-ce kínai filozófus, Krisna és a Kétéltű ember Csúcsszuper barátok néven próbál megakadályozni egy szektát? Ez a South Park sorozat egyik olyan része a mára több mint 330-ból, amely a legnagyobb vihart kavarta az elmúlt majdnem harminc évben.

Külön Wikipédia-oldal foglalkozik a sorozat legnagyobb botrányaival - van belőlük jó pár - és ehhez nem is kellett feltétlenül olyan mélyre mennie a készítőknek a nyúl üregében, mint egy Mohamed ábrázolás a Csúcsszuper barátok - Istenségek című, 2001-ben készült epizódban. Az 1997-ben Matt Stone és Trey Parker által életre hívott South Park ugyanis nem szenvedett el szembetűnőbb visszaesést nézettségben: már a kétezres évek eleje megadta ehhez a lökést, mikor túl voltak az újdonság varázsán és az ezzel járó hatalmas népszerűségen, később pedig maximum pár rész erejéig volt képes leülni a sorozat. Még a 2010-es évek környékén, a 200 és 201 című epizódok kapcsán kavart hatalmas cenzúra botrány is inkább csak javított a nézettségen - ahogyan az lenni szokott, a nézők kíváncsisága mindig győz. Nem ez az animációs sorozat volt az első, amely társadalom kritikát fogalmazott meg (a Simpson család is megelőzte ezzel) de többek között trágár szövegével, történet vezetésével tabudöntögetőnek számított elődei mellett.

Több mint 20 éve nem releváns és egy hajszálon lóg, hogy a fantáziátlan ötleteivel figyelmet nyerjen - ezt már Taylor Rogers fehér házi szóvivő mondta idén július közepén, reagálva a 27. évad új epizódjára, amelyben Donald Trump ápol szoros kapcsolatot a Sátánnal és egy narrátor taglalja, az amerikai elnök emberek iránt érzett szeretete valójában nagy, nem számít, hogy a férfiassága kicsi. Taylor Rogers közleményében a sorozat alkotóit - akiknek ha viccről volt szó, politikai oldaltól függetlenül soha semmi nem volt szent - a baloldalhoz hasonlította, mondván, azért van a nézettsége legalján mert pont ugyanannyira hiányzik mindkettőből az eredetiség.

A kijelentés nemcsak az elmúlt évek nézettségi adatait tekintve merész, hanem azért is, mert az új évad második része több mint 6 milliós nézőszámával az elmúlt hetekben rekordot is döntött. Az az epizód, amelynek azóta televíziós ismétlésétől elállt az amerikai Comedy Central csatorna, ebben parodizálták ugyanis Charlie Kirk amerikai jobboldali aktivistát, akit múlt hét szerdán gyilkoltak meg egyetemi rendezvényen.

A sorozat az elmúlt napokban számos kritikát kapott Charlie Kirk rajongóitól, mondván, az alkotók is felelősek az aktivista haláláért. A vád már csak azért is abszurd, mert az augusztus elején debütált részre maga Charlie Kirk is reagált a közösségi médiában, hozzátéve, hogy mindig is rajongója volt a sorozatnak és nemcsak viccesnek találta a róla szóló részt, megtiszteltetésnek vette azt.

A South Park nem elhanyagolható hatását jelzi az is, hogy szintén az elmúlt hetekben a Belbiztonsági Minisztérium osztott meg egy képet az akkor még nem nyilvános South Park epizód egyik előzeteséből, amelyen a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) jellegzetes fekete autója látható. (A képet a minisztérium arra használta, hogy népszerűsítse a honlapján elérhető állásokat.) Az esetre a South Park alkotói saját X felületükön úgy reagáltak: „Várjunk csak, szóval relevánsak vagyunk?”

Mindeközben valószínűleg nem sokan lennének a sorozat sugárzásáért felelős Paramount helyében, amely a botrányok ellenére nem teheti meg, hogy elengedje az alkotók kezét, ugyanis a streaming szolgáltatók piacán egy ideje nem áll túl jól a szénája. Ezért is kötött nemrég öt évre szóló, 1,5 milliárdos szerződést az alkotókkal, miközben inkább peren kívül egyeztek meg 16 millió dolláros kárpótlás kíséretében Donald Trumppal, miután az elnök a CBS csatornán futó 60 Minutes műsor egyik - szerinte őt szándékosan lejárató - epizódja miatt perrel fenyegette a média óriást. A Paramount egyelőre a fennmaradása érdekében igyekszik lavírozni az arany tojást tojó tyúk South Park mellett, sajtóközleményekben méltatva annak népszerűségét, nézettségi adatokat lobogtatva, miközben próbálja elkerülni, hogy Donald Trump sértettségből megakadályozza a megélhetését biztosító Skydance médiavállalattal létrejövő fúziót. Nem csoda hát, hogy a sorozat új évadának első epizódja is a sértődékeny amerikai elnökről és a cenzúráról szól - szóval még a világ egyik legerősebb kormányának esetében sem működik a mutatom-hova-nem-nézünk taktika, ha a popkultúra egyik legnépszerűbb politikai szatírájáról van szó.