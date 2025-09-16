Elment az amerikai mozi egyik legnagyobb legendája

gyász;Robert Redford;

2025-09-16 17:00:00 CEST

Robert Redford 1936-2025

Vannak pillanatok, amikor úgy érezzük, nem csak egy alkotó, hanem a mozgókép művészetének jelentős alkotórésze távozik. Most újfent eljött egy szomorú momentum: Robert Redford nyolcvankilenc éves korában elhunyt – elaludt és álmából immár soha többet nem kel fel. Az amerikai mozi egyik legnagyobb legendája, akit nem lehet egyetlen dobozba kategorizálni.

Színészként édesanyáink titkos szerelmétől a legdrámaibb alakításokig mindent életre keltett. Nem igazságos egyes alakításokat kiemelni egy gigantikus életműből, de hát nem lehet nem megemlíteni a Mezítláb a parkban, Butch Cassidy és a Sundance kölyök, Az elnök emberei, A Keselyű három napja vagy A nagy balhé című álomgyári klasszikusokat. Még hetvenhét évesen is elvitt a hátán egy mozit, a Minden odavan című túlélő-thrillerben szavak nélkül alakított egy magányosan vitorlázó férfit, aki a természettel veszi fel a harcot – persze, ezúttal is egy fiatal alkotót segítve.

Mindemellett rendkívül sikeres volt rendezőként és producerként – mindig is független hangnemben alkotott. Beszédes, hogy első rendezését, az Átlagembereket négy Oscar-díjjal ismerték el, köztük a legjobb film és a legjobb rendezőnek járó arany szobrocskával. Rendezései közül nem lehet szó nélkül elmenni a Kvíz-show mellett, melyben a remek filmen túl megmutatta a világnak, hogy Ralph Fiennes mennyire zseniális színész.

Létrehozta a Sundance Intézetet, ennek következményeképpen a Sundance fesztivált is, mely az Egyesült Államok legfontosabb mustrája lett és életben tartotta a függetleneket. Egyszóval neki köszönhető, hogy álomgyári termékek mellett az amerikai mozinak van egy saját, artisztikus és újhullámos vonulata. Amikor megunta, hogy „romantikus szexszimbólumként” kezelik őt, - ahogy fogalmazott - Hollywood filmkészítési módszereinek butaságát elutasítva azt követelte meg magától, hogy filmjei kulturális jelentőségűek legyenek, sok esetben komoly témákat boncoljanak, úgy mint a gyász, társadalmi igazságtalanságok, politikai korrupció. Hatalmas sztárerejével másokat is erre ösztökélt, rendező generációkat segített az első vagy második egészestés műveik elkészítéséhez.

Személyes emlék, hogy amikor életemben először eljutottam a Sundance fesztiválra, Park City-be, akkor ő maga is eljött az újságíróknak tartott brunch-ra és mindenkihez volt pár szava. Amikor odalépett hozzám, meglepődött, hogy a magyar fővárosból érkeztem és megköszönte, hogy ennyit utaztam. „A Kémjátszmát forgattam Budapesten – ami nem a legjobb filmem” – kért mosolyogva elnézést. Zavartan csak annyit tudtam mondani, hogy hideg van Park City-ben. „Nem baj, majd megszokod” – mondta és megrázta a kezemet. És a válasz nem a szavakban volt, hanem a kézfogásban. Megajándékozott egy csipetnyi redfordi varázslattal.