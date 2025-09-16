Szolgálati fegyverével lett öngyilkos egy NAV-dolgozó Pécsen

Pécs;öngyilkosság;lövés;NAV;szolgálati fegyver;

2025-09-16 17:07:00 CEST

A tragédia a nő munkahelyén történt.

Még péntek délután történt a haláleset, amikor valaki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyik pécsi épületében szolgálati fegyverével önkezével vetett véget életének – írja a Bama. A Baranya vármegyei hírportál információi szerint az intézmény egyik női dolgozója lett öngyilkos.

– Úgy tudjuk, az elhunyt két kiskorú – egy 10 és egy 14 éves – gyermeket hagyott maga után. Az Ágoston téren található épületre a fekete zászlót is kihelyezték. A tragédia megrázta a többi dolgozót, értesüléseik szerint a lövés pillanatában a nő egyedül tartózkodott egy szobában – tették hozzá.

A NAV a lap érdeklődésére közölte, hogy az eset körülményeinek a vizsgálata folyamatban van. Mindenben támogatják a tragédiával érintett családot, de tekintettel a hozzátartozókra, kegyeleti okokból további információval nem szolgálhatnak.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.