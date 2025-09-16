Elfogtak egy 41 éves férfit, akit egy kiskorú fiúval szembeni szexuális erőszakkal gyanúsítanak

Dunaújváros;elfogás;kiskorú;szexuális erőszak;Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság;

2025-09-16 16:23:00 CEST

A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, a hatóság előtt már jól ismert volt a férfi.

A rendőrség tájékoztatása szerint szeptember 15-én délelőtt Dunaújvárosban, a Dózsa György úton lévő kiserdőnél egy férfi leszólított egy fiút, majd megfogta a nyakát, és arra kényszerítette, hogy engedelmeskedjen neki, különben nagy baja lesz. Ezt követően egy fás, bokros területen szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette a gyermeket.

A gyermekkorú sértettnek sikerült elszabadulnia, majd édesanyjával együtt a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon tett bejelentést.

A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, a hatóság előtt már jól ismert 41 éves férfit, akit még aznap este elfogtak a város külterületén. A férfit őrizetbe vették és szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Kezdeményezik letartóztatását.