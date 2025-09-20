Acsai Roland: Őszi súly

Mondd,
miféle cirkusz ez, milyen porond?
Süt
még a nap, a napóra árnya üt.
Pad
vár valakit a parti fák alatt.
Szél
susog a lombok közt, miről beszél?
Száll
a rigó: korán is későre jár.
Szól
az idő, pedig már rágja a moly.
Ág:
kihűlt felhők alatt egy szürke sáv.
Ég,
amiről azt hittem, hogy hamu rég.
Múlt:
nemrég még nappal volt, nem alkonyult.
Holt
ág lebeg egy holtágon: ami volt.
Lám,
hegyek között maradt a régi szán!
Én
láttam utat, min átfutott a rén.
„Lány!” –
zengett át kétszer a szülőszobán.
Kegy
ez az ősz, hogy kéne köszönni meg?
Úgy
perceg a perc, ahogy hallod a szút.
Most
a szőlőből földre csorog a must.
Köd:
akár a múltunk a jelen mögött.
Még
kellene valamennyi haladék.
Sín
siklik a semmibe, jöhet a rím.
Hull
a levél, mit lehúz az őszi súly.