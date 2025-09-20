Acsai Roland: Őszi súly

vers;ősz;Kosztolányi Dezső;

2025-09-20 09:05:00 CEST

Kosztolányi Dezső emlékének

Mondd,

miféle cirkusz ez, milyen porond?



Süt

még a nap, a napóra árnya üt.



Pad

vár valakit a parti fák alatt.



Szél

susog a lombok közt, miről beszél?



Száll

a rigó: korán is későre jár.



Szól

az idő, pedig már rágja a moly.



Ág:

kihűlt felhők alatt egy szürke sáv.



Ég,

amiről azt hittem, hogy hamu rég.



Múlt:

nemrég még nappal volt, nem alkonyult.



Holt

ág lebeg egy holtágon: ami volt.



Lám,

hegyek között maradt a régi szán!



Én

láttam utat, min átfutott a rén.



„Lány!” –

zengett át kétszer a szülőszobán.



Kegy

ez az ősz, hogy kéne köszönni meg?



Úgy

perceg a perc, ahogy hallod a szút.



Most

a szőlőből földre csorog a must.



Köd:

akár a múltunk a jelen mögött.



Még

kellene valamennyi haladék.



Sín

siklik a semmibe, jöhet a rím.



Hull

a levél, mit lehúz az őszi súly.