Az európai háború

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint a múlt heti orosz dróntámadás a Kreml tudatos kísérlete volt arra, hogy tesztelje a NATO reakcióját, anélkül hogy teljes körű válaszlépést váltana ki – írja a Guardian. A mintegy húsz drón behatolása a lengyel légtérbe erős felindulást váltott ki Lengyelországban, a nyugati országok pedig provokációnak minősítették. Oroszország tagadta, hogy Lengyelországot támadta volna. Az eset után a NATO bejelentette, megerősíti keleti szárnyát, a lengyel légvédelem pedig ukrán szakemberektől kap kiképzést, hogy jobban felkészüljön a jövőbeni támadásokra.

Sikorski szerint bár a drónok alkalmasak lettek volna robbanóanyag szállítására, azok, amik elérték Lengyelországot, nem voltak felfegyverezve: „Érdekes módon mind üres volt, ami arra utal, hogy Oroszország próbára akart tenni minket, de háborút nem akart indítani”. Hozzátette, a lengyel válaszlépés sokkal keményebb lett volna, ha valaki megsérül vagy meghal. Donald Tusk miniszterelnök úgy vélte: Lengyelország „a második világháború óta nem volt ilyen közel a katonai konfliktushoz”. Sikorski viszont elutasította Donald Trump felvetését, hogy az incidenst hiba okozta volna: „Egy-két drón valóban letérhet a pályájáról, de tizenkilenc tévedés egyetlen éjszaka alatt, hét órán keresztül? Ezt nem hiszem el.”

A múlt hét végén Románia is riadóztatta légierőjét, miután egy minden bizonnyal orosz drón megsértette az ország légterét.

Elismerjük, nincs könnyű helyzetben a magyar kormányfő. Ez már régen nem tojástánc, hanem egy óceánjáró manőverezése a csepeli kikötőben révkalauz nélkül. A Lengyelországot ért dróntámadásról annyit bírt mondani, hogy ez is mutatja, „milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap. A háborús fenyegetettség közvetlen.” Orbán Viktor szerint a drónincidenst elfogadhatatlan, de „néha beesik a baj”, s „akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét”. „Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig. Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik ” – jelentette ki a miniszterelnök. Nem úgy, mint az EU, Ursula von der Leyen például bele akarja tolni Magyarországot a háborúba a mostani uniós politikával. Pedig az Európai Bizottság elnöke is csak annyit tudott kinyögni: Európa harcban áll, ami a Fidesz szerint „rendkívül veszélyes kijelentés”.

De az-e valójában?

Nem az. Csak ha hiszünk Putyin orosz elnöknek, aki szerint ellenség az egész haldokló Nyugat mindenestől. Ehhez a nagyívű gondolathoz talált „játszótársat” a magyar kormányfőben, nem foglalkozva olyan geopolitikai apróságokkal, hogy az orosz birodalom maradékát a kínaiak épp most rágcsálják apróra.

A kormányfőtől eltérően, nem vágyunk elemzői babérokra. Megelégszünk annyival, hogy tényként közöljük: a kormányfő súlyosan eltévedt. Európa a drónoktól függetlenül hadban áll Oroszországgal, annak minden mai és holnapi következményével együtt. Ma még „csak” Ukrajnában. És ebből nem tud kimaradni senki.