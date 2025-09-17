Elvennék Szabó Tímea fizetését, amiért egy bizottsági ülésen felmutatta a brutálisan megvert Orosz Bernadett fényképét

Szabó Tímea;Igazságügyi Bizottság;kapcsolati erőszak;

2025-09-17 15:43:00 CEST

Az ellenzéki politikus videóra is vette az ülés ezen részét, amelyet a későbbiekben a nyilvánosságra fog hozni.

Fizetésének megvonását kezdeményezte a Párbeszéd–Zöldek frakcióvezető-helyettesével szemben a KDNP-s Vejkey Imre, az Országgyűlés igazságügyi bizottságának elnöke, miután a politikus az ülésen egy, az összevert Orosz Bernadettről készült fényképet mutatott fel.

Szabó Tímea közösségi oldalán arról számolt be, hogy Vejkey Imre az esetet jelezte Kövér László házelnöknek. Bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Értjük, ugye? A kormánypártok nem a bántalmazott nők mellett állnak ki, hanem azt a képviselőt büntetik, aki szembesíti őket a tragédiával. Egészen döbbenet.”

A bizottsági ülésen kijelentette, hogy akár többhavi fizetését is elvehetik, ő akkor is ki fog állni a bántalmazott nők mellett. Hozzátette: ezzel a lépéssel nem őt, hanem azt a 200 ezer magyar nőt érik sérelmek, akik évente a kapcsolati erőszak áldozatai.

Bejegyzését azzal zárta, hogy várhatóan szerda este közzéteszi a bizottsági ülésről készült videót, amelynek megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánlja.