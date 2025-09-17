Direkt36: A DK vezetése és minden érintett jóval a megjelenés előtt tudott arról, mi fog szerepelni a cikkben, így bőven volt lehetőségük a reakcióra

Gyurcsány Ferenc;DK;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Direkt36;

2025-09-17 15:28:00 CEST

Az oknyomozó portál szerint a munkatársait is meglepte, hogy az ellenzéki párt aktív politikusai és egyéb tisztviselői több beszélgetésen át rendre előveszik, hogy Gyurcsány Ferencnek az egyik munkatársával folytatott szerelmi viszonya nagy szerepet játszott a volt DK-elnök visszavonulásában.

Érzékeljük, hogy a Gyurcsány Ferenc lemondásáról szóló cikkünk komoly vihart kavart. Bár vannak sokan, akik pozitívan fogadták, közben többen is bíráltak bennünket amiatt, hogy a cikkben beszámoltunk a korábbi miniszterelnök szerelmi viszonyáról - írta közleményében a Direkt36 a Facebookon, azután, hogy az oknyomozó portált politikai körökből bírálatok érték a Gyurcsány Ferenc 2025. májusi lemondásához vezető folyamatok bemutatása után.

A Drekt36 nyomán lapunk is beszámolt arról, hogy több mint 30, a párt belügyeit ismerő forrás állítása nyomán kiderült, a DK számára kudarccal végződő 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választás után Gyurcsány Ferenc hiába vonta magához minden addiginál jobban az ellenzéki párt irányítását, a stratégiája nem működött, az ellenzéki párt támogatottsága zuhant, a fővárosban több polgármester a pártból való kilépést fontolgatta. Ezzel párhuzamosan 2024 őszére a házassága Dobrev Klárával is végérvényesen megromlott, amiben szerepet játszott a párt egyik stábtagjával folytatott évek óta szerelmi viszonya is, amely idővel nyílt titok lett a párton belül.

A Direkt36 mostani közleményében azt írja, a cikk nyomán őket ért bírálatok többsége azt vetette fel változó vémérséklettel, hogy mennyire közérdekű információ Gyurcsány Ferenc hűtlensége. A lap szerint a történet azért tartozik a nyilvánosságra, mert arra a mindeddig nem tisztázott kérdésre reagál, hogy mi vezethetett a volt miniszterelnök távozásához. A cikk megjelenése után Dobrev Klára is kiadott egy közleményt arról, hogy „amikor már nem tudnak egy nőt a teljesítménye alapján támadni, akkor húzzák elő a frizuráját, a kilóit, az öltözködését és a magánéletét”, annak ellenére, hogy a cikk nem róla, hanem Gyurcsány Ferenc lépéseiről szól.

Minderre a Direkt36 most így reagált: „Mi is meglepődve fogadtuk, amikor már a sokadik beszélgetésen mesélték el a DK (tehát még egyszer: a párt) aktív politikusai és egyéb tisztviselői, hogy Gyurcsány Ferenc régóta húzódó, a párt egyik munkatársával folytatott szerelmi viszonyának komoly szerepe volt a visszavonulásában. Ők mesélték el azt is, hogy milyen feszültségeket okozott ez a viszony a párton belül, és azt is, hogy milyen aggodalmak voltak amiatt, hogy a kapcsolat veszélyezteti a nyilvánosság előtt felépített képet az érzelmi és intellektuális alapokon álló Gyurcsány-Dobrev házasságról. Ezek a források - még egyszer: a DK saját politikusai és tisztviselői - számoltak be arról is, hogy az utóbbi egy évben a korábbi miniszterelnöknek a párton belül egyre kevésbé titkolt hűtlensége még tovább élezte a feszültséget Gyurcsány és Dobrev között, és ezzel közvetlenül szerepet játszott a pártelnök visszavonulásában” - fogalmazott a lap.

A Direkt36 úgy értékelt, hogy bár a helyzet nekik is szokatlan volt, ha ezt az információt elhallgatták volna a cikkben, akkor nem tudták volna megválaszolni az alapkérdést, vagyis, hogy mi vezetett Gyurcsány Ferenc lemondásához. „Ügyeltünk arra, hogy csak a történet megértése szempontjából fontos információkat osszuk meg.

Ha az lett volna a cél, hogy egy minél szaftosabb sztorit kerekítsünk, lett volna lehetőségünk erre, de nem tettük.

A DK vezetése és minden érintett jóval a megjelenés előtt tudott arról, mi fog szerepelni a cikkben, így bőven volt lehetőségük a reakcióra” - tette hozzá a portál, majd mindenkitől azt kérte, hogy véleménynyilvánítás előtt olvassák el a teljes cikket.