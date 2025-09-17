Ilyen csak afrikai diktatúrákban volt eddig

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-09-17 16:40:00 CEST

Az állami média egy jó kis magyarpéterezéssel kezdi: egészen pontosan azzal, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel az oldalán jelent meg egy lakossági fórumon. Gulyás Gergely szerint már önmagában jogszabálysértő lehet, sőt, akár szabálysértést is megvalósíthat, ha valaki fegyverrel jelenik meg, még akkor is, ha fegyverviselési engedéllyel rendelkezik. Demokratikus viták keretei nehezen határozhatók meg úgy, ha emberek fegyverrel érkeznek fórumokra. Ez néhány afrikai diktatúrában előfordulhat, de Európában és Magyarországon eddig ismeretlen gyakorlat volt, egészen a Tisza megjelenéséig – fejtegette.

Nem maradhatott el a „röszkei csata” tízéves évfordulója és a migráció kérdése. A tárcavezető szerint Magyarország történelmi távlatban is helyesen döntött, amikor a jogszerűség és az európai szerződések betartása mellett állt, a nemzeti érdeket képviselve. A migráció olyan ügy, ahol egyszer sem lehet tévedni, mert a hibás döntések súlyos következményekkel járnak. Svédország példája mutatja, hogy a tömeges bevándorlás terrorcselekményekhez, bűnözéshez, munkanélküliséghez, kulturális támadásokhoz, antiszemitizmushoz és homofóbiához vezethet. Az elmúlt tíz év igazolta, hogy a migráció társadalmi kohéziót rombol, és sokan ennek hatására változtatták meg álláspontjukat, elismerve: Magyarországnak volt igaza – mondta Gulyás Gergely.