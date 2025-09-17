Öt kérdés lesz a nemzeti konzultációban

Gulyás Gergely;kormányinfó;

Öt kérdést fog tartalmazni a nemzeti konzultáció – jelentette ki a Mandiner kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely szólt a migráció kérdéséről is. Mint mondta, az Európai Bizottság soha nem ismerte el Magyarország szerepét a külső határok védelmében, sőt büntetést alkalmaz, amiért ezt következetesen képviseli. Brüsszel a korlátlan bevándorlás pártján áll, miközben figyelmen kívül hagyja, hogy az elmúlt évtizedben még a korábban bevándorláspárti országok többsége is árnyalta álláspontját. Magyarország a védelem fontosságát hangsúlyozva következetesen a határvédelem mellett állt – magyarázta.

Kapott kérdést Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatban is. Szerinte az „ép elmét kérdőjelezi meg”, ha valaki nem tudja letenni a fegyverét, és elmegy egy politikai nagygyűlésre. „Az, hogy egy politikai párt ilyen emberekbe helyezi a bizalmát, az jól mutatja, hogy ott az épelméjűség nem érdem, hanem hátrány. Elég persze a pártelnökre ránézni” – fogalmazott.