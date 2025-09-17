Még mindig Ruszin-Szendi Romulusz

Gulyás Gergely;kormányinfó;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-09-17 16:49:00 CEST

Nehéz dolga van Gulyás Gergelynek: a kormánymédia szinte csak Ruszin-Szendi Romuluszról és a röszkei csata tízéves évfordulójáról kérdez.

A Magyar Nemzet is érdeklődött a Tisza Párt politikusának fegyverviseléséről, amellyel kapcsolatban azt mondta, az erőszakra való felhívást politikai hovatartozástól függetlenül mindenki számára el kell utasítani. Különösen súlyos, ha ezt olyan személy teszi, aki szabadidejében kedvtelésből éles lőfegyvert hord magánál. Ez a magatartás nemcsak a Tisza Pártot minősíti, hanem nyílt gyűlöletkeltést és a hatalom erőszakos megszerzésének szándékát jelenti. Az ilyen jelenség 1990 óta ismeretlen volt Magyarországon, korábban legfeljebb marginális, társadalmi támogatottság nélküli szélsőségekhez kötődött. A Tisza Párt megjelenésével azonban megváltozott a helyzet – mondta.

A „röszkei csata” tízéves évfordulójáról szólva pedig azt mondta, az európai vitákban Magyarország ma sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint 5–10 éve, mivel a tagállamok többsége a migráció szigorítását támogatja. Bár az Európai Bizottság nem változtat az uniós szabályokon, az a veszély már nem fenyeget, hogy Magyarország egyedül maradjon, mint 2015-ben. A magyar pozíció világos: a konzervatív nemzeti polgári kormány határozottan elutasítja a migrációt. Ebben a kérdésben egyetlen hibás döntés is végzetes, mert aki egyszer betelepül, azt később nem lehet kitelepíteni – vélekedett Gulyás Gergely.