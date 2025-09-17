Nem a magyar ellátórendszer miatt kevés a magyarok várható élettartama

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-09-17 17:22:00 CEST

Az RTL kérdezett arról az Eurostat-adatról is, amely szerint Magyarország sereghajtó a születéskor várható élettartam tekintetében.

Gulyás Gergely szerint a rövidebb magyar élettartam oka nem az egészségügyi ellátórendszerben keresendő, mert a kezeléshez jutó betegek túlélési esélyei hasonlóak a nyugat-európaiakhoz. A probléma abban rejlik, hogy a súlyos betegségek Magyarországon korábban jelentkeznek. Ez döntően népegészségügyi kérdés, amely az életmóddal, táplálkozással, mozgáshiánnyal függ össze. Ezért kiemelten fontosak a szűrővizsgálatok és a megelőző intézkedések. Nem is biztos, hogy a konkrét statisztikával, népegészségüggyel kapcsolatban van teendője a kormánynak – fűzte hozzá. A konkrétumokkal kapcsolatban azt mondta, a megelőzés érdekében szükség van a szűrővizsgálatok rendszeres számonkérésére, bár vita folyik arról, meddig lehet elmenni a részvétel ösztönzésében. Fontos az egészséges, sportos életmód támogatása is. Ezek olyan feladatok, amelyeket a kormány több tárcán és területen keresztül igyekszik elősegíteni – mondta a tárcavezető.