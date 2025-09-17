Többen sem kérdezhettek semmit

kormányinfó;

2025-09-17 17:25:00 CEST

Ezen a kormányinfón a HVG, az Economx, a Blikk és a 444 sem jutott szóhoz, Vitályos Eszter azt ígérte, hogy a következő kormányinfón velük kezdenek, majd lezárta a sajtótájékoztatót. Köszönjük a figyelmet!