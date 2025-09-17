Nemzeti konzultáció online és papíron is

kormányinfó;

2025-09-17 17:08:00 CEST

Papíralapon és online is lesz nemzeti konzultáció - mondta Gulyás Gergely a kormánypárti Magyar Hírlapnak.

Ha olyan szankciókat fogad el az EU, ami nem sért közvetlen magyar érdeket, akkor az Orbán-kormány nem akadályoz - ismételte meg a tárcavezető .

Azzal kapcsolatban, hogy Robert Fico pártját kizárnák az európai szocialisták frakciójából és ennek megfelelően a Smer átléphet-e az Orbán-féle Patriótákhoz, a miniszter a szlovák kormányfő korábbi szavait ismételte meg, miszerint ő alapvetően baloldali, ezért nem csatlakozik egy jobboldali frakcióhoz.

A kormánypárti Pesti Srácok szóba hozza a szuverenitásvédelmi törvényt, amelynek megkezdődött a pere az Európai Bíróságon. Gulyás Gergely arról beszélt, hogy az uniós testületre nem szabad úgy tekinteni, mint pártatlan jogi fórumra. Az EU-nak szerinte nem kell jogi alap, hogy beleszóljon politikai ügyekbe. A kormánypárti lap azt magyarázta, hogy egy lengyel lapértesülés szerint nem is orosz drón csapódott be lengyel területen. Gulyás Gergely arról beszélt, hogy Magyarország szolidáris, ezt várja el fordítva is.