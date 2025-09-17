kormányinfó;

Nemzeti konzultáció online és papíron is

Papíralapon és online is lesz nemzeti konzultáció - mondta Gulyás Gergely a kormánypárti Magyar Hírlapnak.

Ha olyan szankciókat fogad el az EU, ami nem sért közvetlen magyar érdeket, akkor az Orbán-kormány nem akadályoz - ismételte meg a tárcavezető .

Azzal kapcsolatban, hogy Robert Fico pártját kizárnák az európai szocialisták frakciójából és ennek megfelelően a Smer átléphet-e az Orbán-féle Patriótákhoz, a miniszter a szlovák kormányfő korábbi szavait ismételte meg, miszerint ő alapvetően baloldali, ezért nem csatlakozik egy jobboldali frakcióhoz.

A kormánypárti Pesti Srácok szóba hozza a szuverenitásvédelmi törvényt, amelynek megkezdődött a pere az Európai Bíróságon. Gulyás Gergely arról beszélt, hogy az uniós testületre nem szabad úgy tekinteni, mint pártatlan jogi fórumra. Az EU-nak szerinte nem kell jogi alap, hogy beleszóljon politikai ügyekbe. A kormánypárti lap azt magyarázta, hogy egy lengyel lapértesülés szerint nem is orosz drón csapódott be lengyel területen. Gulyás Gergely arról beszélt, hogy Magyarország szolidáris, ezt várja el fordítva is.

Az ellenzéki politikus videóra is vette az ülés ezen részét, amelyet a későbbiekben a nyilvánosságra fog hozni. 