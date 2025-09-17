Halálfejes drogot találtak a vonat vécéjében a kamaszok, el akarták adni, de kirabolták őket

rablás;kábítószer;drog;elfogás;

Így most ők is gyanúsítottak lettek.

Fegyverrel raboltak ki két tinédzsert Budapesten, miután a fiatalok egy vonaton talált drogot próbáltak eladni ismeretleneknek – közölte szerdán a rendőrség.

Szeptember 12-én, késő délután öt rendőr járőrözött a XIX. kerületi Vak Bottyán utcában, amikor a hármas metró kijáratánál segélykérő kiáltásokat hallottak. Egy lány egy fiúra mutatva azt kiabálta, hogy fegyver van nála. A rendőrök felszólítására a fiú pólóját felhúzva megmutatta nadrágjába rejtett gáz- és riasztófegyverét, és azt állította, hogy viselését engedélyezték. A járőrök azonban a fegyvert elvették, és észrevették, hogy az kibiztosított állapotban van, kakasa megfeszített. A fiú nadrágzsebéből hét gáz-riasztó lőszer is előkerült. Az intézkedés négy 16 évessel szemben zajlott: három fiúval és egy lánnyal.

A rendőrség tájékoztatása szerint a történet azzal kezdődött, hogy a lány és barátja egy vonat vécéjében húsz sárga, halálfejes tablettát talált. A kábítószert el akarták adni, ezért egy csetalkalmazáson keresztül egyeztettek egy vevővel. A Kúttói parkerdőben találkoztak, ahol megállapodtak az átadásról. A vevő azonban nem egyedül érkezett, és egy gáz-riasztó pisztollyal nyomatékosította, hogy nem akar fizetni a tablettákért. A lány ezt fenyegetésnek tekintette, segítségért kiabált, és kérte, hogy ne használják a fegyvert.

A rendőrök minden fiatalt elfogtak, a drogot lefoglalták. A lány és barátja ellen kábítószer-kereskedelem, a másik két fiú ellen rablás és kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. A gáz-riasztó fegyvert tartó fiatal ellen ezen felül szabálysértési eljárást is kezdeményeztek, mivel nem tudta igazolni a fegyverengedélyét. Az ügyben a XIX. kerületi rendőrkapitányság folytat eljárást.