Nyolc kutyával tudták csak megfékezni a gödi Rambót

2025-09-17 17:51:00 CEST

Az elkövető szórakozása az volt, hogy részegen gyerekeket fenyegetett, de a rendőröket sem kímélte.

Hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés előkészülete miatt indult eljárás egy 49 éves férfi ellen – közölte szerdán a rendőrség.

A tájékoztatás szerint V. Mihály szeptember 6-án késő este, ittasan, késsel fenyegetett meg két fiatalt a gödi vasútállomás peronján. A fiatalok azonnal értesítették a rendőröket, a férfi azonban a kiérkező egyenruhások láttán sem csillapodott le, és folyamatosan azt kiabálta nekik, hogy megöli őket. Elfogásában a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ munkatársai is közreműködtek, nyolc kutyával.

A gyanúsított nem első alkalommal került a hatóságok látókörébe. Március 8-án ittasan egy légpisztollyal lőtt több alkalommal is egy gödi ház ablakára, augusztus 21-én pedig egy utcában fenyegette meg a járókelőket, agresszívan lépett fel, és egy 17 éves fiút mellkason vágott, miközben azt kiabálta, hogy megöli őket. Akkor a fiatalok hívták a rendőröket, akikkel szemben szintén erőszakosan viselkedett, végül ittassága miatt a váci kórházba szállították.

Szeptember 4-én az élettársát is bántalmazta sződligeti otthonukban.

A férfit őrizetbe vették, gyanúsítottként kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.