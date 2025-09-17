Kihelyezett frakcióülést tart a Fidesz Balatonfüreden

Fidesz;Balatonfüred;kihelyezett frakcióülés;

2025-09-17 21:57:00 CEST

„Királyunkat várjuk már megint ide? Ó, de jó nekünk!” - így kiáltott fel a négycsillagos Hotel Fürednél egy járókelő szerda késő délután a Telex szerint.

A helyszínre ugyanis egymás után érkeztek a fideszesek: kormánytagok és egyéb, Fidesz-közeli személyek a párt kihelyezett frakcióülésére. A lap szerint a résztvevők nyugalmát térfigyelő kamerák, a biztonsági személyzet és egy sorompó őrizte, utóbbi akkor nyílt fel, ha az érkezők felmutatták meghívójukat. A kiemelt vendégeket a sofőrök a főbejáratig vitték, nekik parkolóhelyet sem kellett találniuk, a többieknek azért ezt meg kellett oldani.

A sajtót természetesen ezúttal sem engedték a politikusok közelébe. Orbán Viktor és miniszterei csak sötétedéskor értek a helyszínre, mivel ők a délutáni kormányülés után indultak csak el Balatonfüredre.

A tervek szerint a miniszterelnök ma este zárt körben eligazítást tart, holnap pedig több miniszter és kormányzati szereplő is előadást tart a képviselőknek.