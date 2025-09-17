Új rekord, fél év alatt 80 milliárd forintot pumpált a kormány az állami médiába

közpénz;kormánypropaganda;állami média;

2025-09-17 20:46:00 CEST

Az egész évre 165 milliárd forintos a keret.

Bár a magyar közszolgáltatások állapota a kórházaktól az iskolákon át a vasútig finoman szólva nem a legjobb, azért van olyan terület, ahová megállás nélkül ömlik a közpénz: az állami média ugyanis idén is rekord összegből teríti a Fidesz-kormány számára megfelelő üzeneteket - számolt be róla az Mfor.

Az MTVA publikálta az idei második negyedéves mutatókat, eszerint csak az idei első fél évben már 80,3 milliárd forintot pumpáltak bele a jogszerűen hírhamisítónak minősíthető Papp Dániel által vezetett intézménybe. A pénzből mintegy 40 milliárd forint anyagjellegű kifizetésekre, 14 milliárd pedig a bérekre ment el. A tavalyi első fél évben még 71,7 milliárd forintot kapott az állami média, ez az összeg növekedett meg további, közel 9 milliárd forinttal.

A bérekre is jóval többet költöttek, annak ellenére, hogy az alkalmazottak száma valamivel csökkent: 2023. júniusában még 2119 fő volt az átlagos statisztikai állományi létszám munkaviszonyban, az ő bérükre 12,1 milliárd forint ment el. Ezzel szemben az idei első fél éves 14 milliárd forintból 2086 ember bérét fizették.

Természetesen mindezt aligha tudták volna fizetni, ha a monstrum propagandaintézmény a reklámbevételeiből próbálna megélni, értékesítésből ugyanis 2,9 milliárd forintjuk származott. Az Mfor megjegyzi, hogy mellesleg az állami média reklámfelületeit is a Mészáros Lőrinc-közeli Atmedia értékesítőházhoz tartozó Media Services Company Kft. árulja. A féléves büdzsé egyébként összességében 11 milliárd forintos többletet mutat, vagyis maradt még bőven közpénz a számlán, a reklámbevételekre tulajdonképpen nem is volt égető szükségük.

Ami az idei egész évet illeti, idén bő 25 milliárddal fejelik meg az eddig is horribilis összeget, amit a magyar adófizetők pénzéből az állami médiás kormánypropaganda terjesztésére költ a kabinet: 140 milliárdról ugyanis 165 milliárd forintra emelkedik a keret. Ez azt jelenti, hogy átlagosan napi 452 millió forint megy el rá.

E pénzből így aztán gyakorlatilag bármit meg tudnak venni, igaz, van, amin spórolnak, a Duna például a napokban jelentette be, hogy a cirka 50 éves Derrick krimisorozatot ismét műsorra tűzi. Így aztán bőven van keret arra, hogy például elköltsenek 5 és fél millió forintot a német Reisswolf Kft.-nek iratmegsemmisítésre.