Emmanuel Macron bíróság előtt fogja bizonyítani, hogy a felesége nő

2025-09-18 11:44:00 CEST

Brigitte Macront Candace Owens összeesküvés-elmélet hívő trumpista influenszer vádolta meg azzal, hogy férfinak született.

Tudományos bizonyítékok segítségével igazolná Emmanuel Macron francia elnök, hogy a felesége, Brigitte Macron nő - számolt be a BBC az elnöki pár ügyvédjének, Tom Clare-nek a bejelentése nyomán.

A közlés szerint a francia elnök és felesége bemutatják a dokumentációt abban a rágalmazási perben, amit azért indítottak, mert Candace Owens konteóhívő trumpista influenszer azt terjesztette, hogy Brigitte Macron férfinak született. Az ügyvéd a BBC-nek elmondta, a francia first lady-t nagyon felkavarták a vádak, ráadásul az is problémás, hogy az elnöknek is ezzel kell foglalkoznia más ügyek mellett. Tom Clare hangsúlyozta, mindenkit megvisel, amikor a családját támadják, és így van ezzel Emmanuel Macron is attól függetlenül, hogy történetesen egy ország elnöke. Ezért a tervek szerint tudományos szakértői vallomásokat fognak nyilvánosságra hozni, emellett a házaspár kész teljes mértékben bebizonyítani „általánosságban és konkrétan is”, hogy a vádak hamisak.

Az ügyvéd megjegyezte: „hihetetlenül felkavaró belegondolni, hogy alá kell vetned magad egy eljárásnak, hogy ilyen bizonyítékokat mutass be.” Mint mondta, a folyamatnak ugyanis a nyilvánosság előtt kell történnie, ennek ellenére kész szembenézni ezzel a teherrel. Kérdésre megerősítette azt is, hogy a házaspár hajlandó fotókat közölni Brigitte Macronról várandósan. Az ügyvéd rögzítette, ezek a fotók megvannak, be is fogják mutatni őket a bíróságon.

A BBC felidézi, hogy a Macron-házaspár tavaly már megnyert egy pert Franciaországban Amandine Roy és Natacha Rey francia bloggerek ellen, akik hasonló vádakkal álltak elő, de az ítéletet megsemmisítették, igaz, nem az igazságra, hanem a szólásszabadságra hivatkozva. A döntés ellen az elnöki pár fellebbezett.

A Candace Owens elleni pert Macronék egyebek közt azzal indokolták, hogy a trumpista influenszer „figyelmen kívül hagyott minden olyan hiteles bizonyítékot, amely cáfolta volna az állítását, emellett ismert összeesküvés-elmélet hívőket és bizonyítottan rágalmazókat támogatott”. A perben bizonyítaniuk kell Owens tényleges rosszindulatát, továbbá, hogy az alperes szándékosan terjesztett hamis információkat, vagy hogy a valóságot meggondolatlanul semmibe véve cselekedett.

Maga Emmanuel Macron a francia Paris Match magazinnak így indokolta a pert: „ez a becsületem védelméről szól! Mert ez ostobaság. Ez a valaki nagyon jól tudta, hogy hamis információkkal rendelkezik, és ezt azzal a céllal közölte, hogy kárt okozzon egy ideológia szolgálatában és szélsőjobboldali vezetőkkel fennálló kapcsolatai alapján.”