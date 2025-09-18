Az ABC bejelentette, hogy határozatlan időre felfüggeszti a Jimmy Kimmel show-t

Egyesült Államok;Donald Trump;Jimmy Kimmel;Charlie Kirk;

2025-09-18 09:33:00 CEST

A Charlie Kirk elleni merénylettel kapcsolatos megszólalások miatt.

Határozatlan időre felfüggesztik Jimmy Kimmel műsorát – írja az ABC bejelentése alapján a The Guardian. Korábban az amerikai műsorszolgáltatási hatóság Donald Trump által kinevezett elnöke kilátásba helyezte az érintett műsort sugárzó szolgáltatók engedélyeinek visszavonását.

Donald Trump a bejelentést követően nagyszerű hírnek nevezte a lépést, és gratulált az ABC-nek a bátorságáért. „Így Jimmy és Seth maradt, két totális lúzer, az Álhírek NBC-jénél” – fogalmazott.

A műsor felfüggesztéséről szóló döntés mindössze percekkel azután született, hogy az Egyesült Államokban több száz televízióállomást birtokló Nexstar Media „határozottan kifogásolta” Kimmel kijelentéseit, és tudatta, hogy csatornáin „a belátható időben” leállítja a Jimmy Kimmel Live! epizódjainak sugárzását.

Jimmy Kimmel hétfőn, kevesebb mint egy héttel Charlie Kirk meggyilkolása után azt mondta: „Újabb mélypontokat értünk el a hétvégén, amikor a MAGA-banda megpróbálta úgy beállítani azt a srácot, aki megölte Charlie Kirköt, mintha nem hozzájuk tartozna, és mindent megtett, hogy politikai hasznot húzzon az esetből”. Kedd este pedig úgy fogalmazott, „Maga-földön sokan nagyon keményen dolgoznak azon, hogy politikai tőkét kovácsoljanak Charlie Kirk meggyilkolásából.” Egyben azzal vádolta J. D. Vance amerikai alelnököt, hogy bizonyítékok nélkül a baloldalt hibáztatja Kirk haláláért.

Andrew Alford, a Nexstar műsorszolgáltatási részlegének elnöke közölte, Kimmel kijelentései sértőek és érzéketlenek „a nemzeti politikai diskurzus egy kritikus időszakában”.