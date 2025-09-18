Magyar Péter: Politikai okokból azonnali hatállyal leváltották az OMSZ észak-magyarországi regionális igazgatóját

leváltás;póló;véleményszabadság;politikai tisztogatás;Csató Gábor;

2025-09-18 16:07:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerint Kádár Balázs bűne az volt, hogy egy baráti szalonnasütésen politikai véleményt kifejező pólót viselt.

„Tisztogatás a mentőknél. Egészen elképesztő, hová süllyedt az orbáni maffia! Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója nyilvánvalóan politikai okokból azonnali hatállyal leváltotta Kádár Balázs mentőorvost az OMSZ észak-magyarországi regionális igazgatói pozíciójából – posztolta Magyar Péter a Facebookon. Közlése szerint a mentőorvos bűne annyi volt, hogy egy baráti szalonnasütésen politikai véleményt kifejező pólót viselt és arról posztolt a Facebook-oldalán.

Mint az ellenzéki vezető kifejtette, a leváltott igazgató májusban a mentők napján főigazgatói kitüntetésben részesült a kollegáival. Szeptember 6-án szombaton, két mentésügyért elkötelezett barátjával szalonnát sütött a nyaralójában. Erről fotót készítettek, amelyet “Földön, vízen, levegőben, újra!” címmel kiposztolt. Ezt követő héten keddre berendelték Csató Gábor főigazgatóhoz, aki azonnali hatállyal visszavonta a vezetői megbízását. A poszt és a fotó azóta nem található az oldalon.

„Egyetemi évei alatt mentőápolóként, majd mentőtisztként dolgozott részállásban. Az egyetem után mentőorvosként helyezkedett el. Volt a légimentők és a vízimentők orvosigazgatója, állami és magán, magyar és nemzetközi légi betegszállító cégeknél volt szakmai vezető. Két szakvizsgája, valamint PhD és MSc diplomája van. Négy különböző szintű mentéssel foglalkozó tankönyvet szerkesztett” – méltatta a Tisza Párt elnöke Kádár Balázst, aki gyermekkora óta mentőorvosnak készült. A mentőorvos 2019 óta volt az észak-magyarországi régió vezetője, kollegáival a munkájukat példásan végezték, etalonként emlegették őket. Beteg vagy hozzátartozó sosem panaszkodott rá, munkájával a vezetői mindig mindenhol meg voltak elégedve, fegyelmi ügye sosem volt. Semmilyen problémáról nem volt tudomásuk az észak-magyarországi regionális mentőszervezetnél.

Kádár Balázs a felmentését követően kivonuló mentőorvosként folytatja Miskolcon. „Az egész ország nevében köszönjük az eddigi szolgálatodat! Ígérem, hogy a hazánk áprilistól újra vezetőként számít rád!” – írta Magyar Péter.