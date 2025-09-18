A mentők főigazgatója nem érti, miért a tiltakozás

Rendkívüli elnökségi ülésen dönt szombaton a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ), valamint a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ) a május végére tervezett demonstráció részleteiről - mondta a Népszavának Kusper Zsolt, a MOMSZ elnöke. Lapunk ma számolt be arról, hogy a mentők csalódottak, mert a januárra ígért tíz százalékos béremelést keveslik, ezért két érintett szakszervezet demonstrációt tart.