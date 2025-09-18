A Tisza Párt elnöke szerint Kádár Balázs bűne az volt, hogy egy baráti szalonnasütésen politikai véleményt kifejező pólót viselt.
A fehér ruhás hívásfogadók mellett a Belügyminisztérium kék ruhásai is jelen lesznek az indulásnál.
Arra kérték kollégáikat, hogy a háziorvosok ne írják alá az új ügyeleti szerződéseket. Helyezzék letétbe feladatellátási szerződéseik felmondását, a kórházi orvosok az önkéntes többletmunkájuk felmondását.
Ketten meghaltak és többen megsérültek szerdán Szolnokon, ahol egy mentőautó és egy utasokat szállító autóbusz ütközött. Két mentős súlyos sérüléseket szenvedett, egyiküket csütörtök reggel 9 óta folyamatosan műtik.
Az Országos Mentőszolgálat új főigazgatója, Csató Gábor tart attól, hogy munkatársai politikai csatározás közepén találják magukat a május végi tüntetésükön.
Rendkívüli elnökségi ülésen dönt szombaton a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ), valamint a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete (RKDSZ) a május végére tervezett demonstráció részleteiről - mondta a Népszavának Kusper Zsolt, a MOMSZ elnöke. Lapunk ma számolt be arról, hogy a mentők csalódottak, mert a januárra ígért tíz százalékos béremelést keveslik, ezért két érintett szakszervezet demonstrációt tart.
Szervezeti, szervezési és morális gondok sokaságával kellene megküzdenie a most erősen megosztott Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hétfőn hivatalba lépő új főigazgatójának. Csató Gábor első próbája lesz, hogy mit kezd az egy hónapja jogtalanul megkötött kollektív szerződéssel, ami miatt a tárgyalásokból is kihagyott Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) bírósághoz akar fordulni.
Az egészségügyi államtitkár régi munkatársa lett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) új főigazgatója.