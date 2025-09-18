Donald Trump: Vlagyimir Putyin cserben hagyott

Oroszország;Nagy-Britannia;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Sir Keir Starmer;orosz-ukrán háború;

2025-09-18 19:38:00 CEST

Az amerikai elnök kétnapos állami látogatásának végén, Keir Starmer brit miniszterelnök társaságában tartott sajtóértekezletén közölte, hogy az orosz elnök komoly csalódást okozott neki az ukrajnai konfliktus megoldásának ügyében.

Donald Trump, aki csütörtökön, kétnapos nagy-britanniai állami látogatásának végén tárgyalt és közös sajtóértekezletet tartott Keir Starmer brit miniszterelnökkel, kijelentette: Vlagyimir Putyin orosz elnök komoly csalódást okozott neki az ukrajnai konfliktus megoldásának ügyében – számol be az MTI.

Az amerikai elnök szerint Putyin legutóbbi cselekedetei nem arra vallanak, hogy az orosz elnök békére törekedne Ukrajnában. Trump a BBC tudósítása szerint úgy fogalmazott, hogy az orosz államfő „cserben hagyta”, míg Keir Starmer szerint mindkét ország nyomást gyakorol Putyinra, hogy fogadja el az ukrajnai békeegyezményt.

Amikor arról kérdezték, hogy mi a következő lépése az ukrajnai háború befejezésére, megismételte korábbi állításait, miszerint a háború ki sem tört volna, ha ő lett volna az elnök 2022 februárjában. Azt mondta, reményei szerint hamarosan jó hírek érkeznek, és úgy érzi, kötelessége rendezni az ukrajnai háborút. Starmer eközben hangsúlyozta, hogy további nyomást kell gyakorolni Putyinra.

Emlékeztetőül: a 2024-es elnökválasztási kampány során Trump azt mondta, hogy „24 órán belül” véget vet az ukrajnai háborúnak. Azóta többször is beszélt Vlagyimir Putyinnal és Volodimir Zelenszkijjel, remélve, hogy békeszerződést tud kötni, de idáig nem ért el látható eredményeket. Trumpot a sajtóértekezleten az újságírók megkérdezték Starmer palesztin állam elismerésére vonatkozó tervéről is, amire azzal felelt, hogy ebben a kérdésben nem ért egyet a brit miniszterelnökkel.

Donald Trump hivatalosan a brit uralkodó, III. Károly király vendégeként töltött el két napot Nagy-Britanniában, és csütörtök délután a brit miniszterelnökök vidéki rezidenciáján, Chequersben tartott kétoldalú csúcstalálkozót Starmerrel. Az állami látogatás végén a felek bejelentették, hogy új, úgynevezett „technológiai prosperitási megállapodást” írnak alá.