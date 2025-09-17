Donald Trump és Jeffrey Epstein képeit vetítették a windsori kastélyra az amerikai elnök állami látogatása előtt

Nagy-Britannia;Egyesült Királyság;kastély;Donald Trump;Windsor;Jeffrey Epstein;

2025-09-17 08:54:00 CEST

Az esettel összefüggésben négy embert letartóztattak. Donald Trump és felesége III. Károly vendégeként érkezett az Egyesült Királyságba kedden késő este, a brit király szerda délelőtt fogadja az amerikai elnököt a windsori kastélyban.

Négy embert tartóztattak le kedden, miután Donald Trump és a börtönben 2019-ben öngyilkosságot elkövető pedofil üzletember, Jeffrey Epstein képeit vetítették a windsori kastélyra, ahol az amerikai elnököt III. Károly király fogadja kétnapos brit állami látogatása során – írja a Reuters.

Kedd kora délután tüntetők hatalmas transzparenst bontottak ki Trump és Epstein fényképével a windsori kastély közelében, majd később több fotót vetítettek kettőjükről annak egyik tornyára. A rendőrség azt közölte, hogy négy felnőttet tartóztattak le az esettel összefüggésben, akiknek nem volt engedélye a nyilvános vetítésre.

Az amerikai képviselőház demokratái által szeptember elején nyilvánosságra hozott, állítólag Trump aláírását tartalmazó, Jeffrey Epsteinnek címzett levelet is kivetítették a kastélyra, a néhai pénzember áldozatainak képeivel, az ügyről szóló híradásokkal és rendőrségi jelentésekkel együtt.

Mint arról beszámoltunk, állami látogatásra, vagyis hivatalosan a brit uralkodó vendégeként az Egyesült Királyságba érkezett kedden Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump. III. Károly és hitvese, Kamilla az angol-brit monarchia legősibb és legnagyobb királyi rezidenciáján, a London nyugati határában emelkedő windsori kastélyban fogadja szerda délelőtt az elnököt és feleségét, és aznap este az ilyen jellegű államfői látogatások hagyományos fénypontjának számító banketten látja őket vendégül. Az amerikai elnök utoljára 2019-ben járt állami látogatáson a néhai II. Erzsébet királynőnél, Trump csütörtökön Keir Starmer brit miniszterelnökkel is találkozik.

Donald Trumpra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy több információt hozzon nyilvánosságra Epsteinről és volt barátnője, Ghislaine Maxwellről. Epstein fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett súlyos szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában.

Trump elnökké válása előtt baráti kapcsolatot ápolt Epsteinnel, de évekkel a néhai pénzember halála előtt összevesztek. Nemrég azt nyilatkozta, hogy azért szakított vele, mert az „ellopta” a fiatal nőket – köztük a nemrég, 2025 áprilisában öngyilkosságot elkövető egykori áldozatot, Virginia Giuffrét –, akik a Mar-a-Lago-i kúriájának a gyógyfürdőjében dolgoztak.

Az amerikai képviselőház felügyelőbizottságának demokrata képviselői szeptember 8-án nyilvánosságra hoztak egy Jeffrey Epsteinnek címzett, szexuális célzásokat és rajzot tartalmazó levelet, amelyet a The Wall Street Journal (WSJ) korábbi állítása szerint Donald Trump írt alá, és amit a jelenlegi elnök nem csupán tagadott, hanem, mint még júliusban bejelentette, tízmilliárd dollárra perli a dokumentumot neki tulajdonító lapot. A 2003-ban született 50. születésnapi album miatt Trump a New York Times ellen is 15 milliárd dolláros pert indított.